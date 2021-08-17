الوضعية الصحيحة للظهر تحمي المسنين من السلس البولي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الرابطة الألمانية لمساعدة كبار السن إن الوضعية الصحيحة للظهر تقي المسنين من السلس البولي الناجم عن ضعف المثانة بفعل ضعف عضلات قاع الحوض.

وأوضحت الرابطة أنه ينبغي أن يتخذ الظهر وضعية قائمة وليست منحنية أثناء أداء مهام الحياة اليومية المختلفة مثل صعود الدرج والجلوس على المائدة والجلوس على المرحاض، وكذلك أثناء العمل في الحديقة وحتى أثناء العطس والضحك.

كما ينبغي حمل الأغراض الثقيلة بشكل صحيح؛ حيث ينبغي جلوس القرفصاء عند رفع الأغراض الثقيلة، في حين لا يجوز رفعها بينما السيقان مفرودة والظهر في وضع انحناء للأمام.

ومن ناحية أخرى، ينبغي تقوية عضلات قاع الحوض من خلال ممارسة التمارين الرياضية المخصصة لهذا الغرض.