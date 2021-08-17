هكذا تتخلصين من بقع الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال الخبير الألماني برند جلاسل إن بقع الدم ليست مستحيلة، وإنما يمكن التخلص منها بشرط اتباع الطريقة الصحيحة.

وأوضح الخبير لدى الرابطة الألمانية لمنتجات العناية بالجسم ومساحيق الغسيل أنه ينبغي معالجة بقع الدم فور تكوّنها بماء بارد وصابون، ثم وضعها في الغسالة الأوتوماتيكية.

ولإزالة بقعة الدم ينبغي استعمال مسحوق غسيل صلب في صورة مسحوق أو حبيبات أو أقراص؛ نظرا لأن هذه الأنواع تحتوي على مواد تبييض أكثر من المنظفات السائلة.

ويراعى أيضا غسل الملابس على أعلى درجة حرارة مسموح بها في ملصق الملابس، ولكن لا يجوز أن تقل درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية.