هاني الناظر يحذر من وصفات «علاج بالأعشاب» على «السوشيال ميديا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، إن هناك وصفات في منتهى الخطورة منتشرة على «السوشيال ميديا»، سواء في التغذية أو الصحة العامة، والبسطاء يسمعون لهم، كما أن هناك بعض «مدعي الطب»، ويدعون أنهم أطباء للعلاج بالأعشاب.

وصفة ضارة

وأضاف «الناظر» في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أمس الإثنين، أن «تخصص الأعشاب ده مخدناوش في كلية الطب، وتلاقيهم كلهم خريجي كليات نظرية وأعشاب ويصفون بعض الوصفات ويبيعونها بمبالغ تصل إلى 7 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه».

وتابع استشاري الأمراض الجلدية، أنه جاءت له فتاة عمرها حوالي 15 سنة، وشعرها تساقط كله، فسألها عن السبب، فأجابته أن السبب وصفة على «فيس بوك» قيل إنها تعطي للشعر بريقًا ونضارة، فسألها عن مكونات هذه الوصفة فقالت له إنها عبارة عن مياه أكسجين، وبيض، وكركم، وزيت زيتون.

حالة فتاة تضرر شعرها

وأوضح أن مياه الأكسجين حرقت شعر الفتاة، وستضطر إلى الحصول على علاج لكي يعود شعرها مرة أخرى إلى طبيعته، محذرًا الفتيات من تعاطي أي وصفات منتشرة على «السوشيال ميديا» لأن الفتيات مستهدفات من مثل هذه الوصفات، ويجب عدم أخذ أي شيء إلا من خلال طبيب بشري متخصص.

كان الدكتور هاني الناظر، نشر صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي لشعر فتاة، وعلق عليها قائلًا: «أرجو من حضراتكم عدم اللجوء إلى الوصفات المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي، والجروبات، التي ينشرها غير المتخصصين، وهذه صورة نموذج لفتاة مسكينة عندها 15 سنة كانت عندي في العيادة النهاردة وكانت استعملت وصفة من هذه الوصفات المنتشرة علي الصفحات والتي تتكون من ماء أكسچين وبيض وكركم وزيت زيتون بهدف العناية بشعرها وتقويته وإعطاءه بريق وحيوية وبعد أن استعملتها بيوم حدث لها التهاب في فروة الراس ثم تساقط شديد في الشعر ادي الي ظهور فراغات كبيرة في فروة الراس كما هو واضح من الصورة»، مضيفًا: «احذروا اللجوء للوصفات العشوائية اللي لايصفها طبيب بشري متخصص».