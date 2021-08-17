فتاة تتلقى رسالة غامضة تثير الحيرة: بعتها مجهول واختفى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قد تقع العديد من الإشارات والعلامات في طرق بعض الأشخاص، والتي تكون سببا في تغيير مسار حياتهم بشكل تام، وتصبح بمثابة وسيلة إنقاذ لهم من تعرضهم لأزمات خلال المستقبل القريب، وهو ما تعرضت له فتاة، بعد أن أرسل لها شخص مجهول رسالة غامضة أثناء مقابلتها لخطيبها في موعد غرامي داخل أحد المطاعم.

تفاصيل أزمة الفتاة

حالف الحظ تلك الفتاة البريطانية، عندما كانت على موعد غرامي مع خطيبها، وتناولهما العشاء داخل أحد المطاعم، وعند قيامه للدخول إلى دورة المياه، قام رجل من طاولة أخرى بجانبها، بإرسال ورقة صغيرة لها، بعدما تركها خلف مقعدها، وأرفق عليها رسالة تحذيرية قائلا خلالها: «الكثير من الأعلام الحمراء حولك، كوني حذرة يا فتاة»، حسبما كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ومن ثم اختفى الرجل المجهول، دون أن تفهم الفتاة ماذا كان يقصد بمصطلح الأعلام الحمراء، لكنها زعمت قصده بأنها إشارة عن تعرضها لثمة شيء خطر على يد حبيبها الذي تواعده.

مشاركة الفتاة للصورة على موقع «تويتر»

وسرعان ما قامت الفتاة بتصوير الورقة الصغيرة، ونشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، ليجمع الآراء من أصدقائها حول ما يحويه مضمون تلك الرسالة الغامضة.

فجاء من بين التعليقات، «لا يسعني إلا أن أتساءل ماذا كان يقصد هذه الأعلام حمراء إن فعلته غريبة تمامًا»، «ثمة أمر مجهول خلف هذا الشخص، وبشكل كبير قد يكون يقصد صديقك»، وقالت فتاة أخرى: «أتمنى أن يخبرني أحدهم بعلامة تحذيرية قبل دخولي إلى أي علاقة عاطفية»، فيما مازح الفتاة صديق لها، قائلا: «أظنه يقصد طلاء أظافرك أحمر اللون، لكن بشكل ساخر».

ولا تزال الفتاة تعيش في حيرة كبيرة، منذ حدوث ذلك الموقف الغريب، إذ بدأت تنتابها الشكوك حول علاقتها بصديقها، بعد تلك الرسالة الغريبة، حسبما أوضحت في حديثها مع أصدقائها.