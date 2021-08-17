في عيد ميلاده.. لقطات من حياة كريم عبد العزيز وزوجته: ميزان البيت والفرق 11 سنة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لفت الأنظار إليه حينما ظهر في فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة»، الذي كان يقوم بدور الشاب المخادع الذي لا يخالف أمر والده مهما كانت عواقبه ونتائجه، الذي وقع في غرام «تهاني» منى زكي، ابنة المصور البسيط «أحمد زكي» ليفرق بينهم صراع الطبقات، هو «بسيوني بسيوني»، في فيلم «الباشا تلميذ» و«أبو علي»، الذي أحبته الفتيات ليكن فتى أحلامهن للزواج منه، هو الفنان كريم عبد العزيز.

يتزامن يوم 16 أغسطس، عيد ميلاد الفنان كريم عبد العزيز، الـ45، ويُقدم «هُن» لقطات من حياته الأسرية وعلاقته بزوجته، خلال السطور التالية.

الحب للمرة الأولى

وقع الفنان كريم عبد العزيز في الحب للمرة الأولى وهو بعامه الـ27، إذ قرر البحث عن الاستقرار وتكوين أسرة وبيت، ولكن لم يوفق في زواجه الأول، لتكن هايدي هاني سرور، ابنة النائب السابق في مجلس الشعب هاني سرور، زوجته الثانية التي عاشت معه حياته وأنجبت له الأبناء وحققت الاستقرار.

تحدث كريم عبد العزيز، عن كواليس زواجه من هايدي سرور، خلال اسضافته في برنامج «السيرة»، من بدء علاقتهم حتى تطورها، إذ قال: «هايدي والدها صديق مقرب لوالدي، واتقابلنا في قاعدة ومقابلة عائلية، وأنا ارتاحتلها من أول نظرة بينا ومكناش جواز صالونات، الجواز في الثلاثين بيختلف عن اللي قبل كده كنت أكثر نضج».

وعن كواليس اللقاء الأول والحديث الذي دار بينهما، قال الفنان: «أكتر حاجة جذبتني ليها طريقتها واستيعابها، والفرق بيننا 11 عاما».

كواليس زواج هايدي وكريم

وعن كواليس سنوات الزاوج، قال عنها «كريم»، خلال اللقاء، متغزلًا في زوجته :«مراتي هي حب حياتي وعمري وفاهمة شغلي جدا ومحللة ومثقفة وقارئة وناقدة جيدة جدا 15 سنة مؤبد، كل يوم بقولها تخيلي يا هايدي بقالنا 15 سنة متجوزين إيه العظمة دي؟».

وعن طريقة تعامل زوجته «هايدي»، مع المعجبات، قال عنها «كريم»:«لو اتعاكست مش بروح أقولها، ما هي معايا قاعدة جنبي في العربية، وأي بيت فيه مشاكل، وهايدي هي ميزان البيت».