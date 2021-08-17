الامارات | 5 عادات سيئة وراء حبوب الوجه

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات سيئة وراء حبوب الوجه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حتى مع العناية اليومية بالبشرة والاهتمام بترطيبها وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تزيد من نضارتها، يمكن أن تظهر الحبوب في البشرة نتيجة القيام بمجموعة من العادات الخاطئة وغير الصحية.

للإطلاع على أبرز خمس عادات سيئة يرى خبراء البشرة أنها تسبب ظهور الحبوب، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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