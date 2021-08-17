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الامارات | كيت هاردكاسيل تُطلق منصة جديدة لصناعة الموسيقى

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الموسيقية والمغنية السابقة كيت هاردكاسيل عن إطلاقها منصة جديدة لصناعة الموسيقى، مشيرة إلى شغفها بترسيخ مفهوم فريد ومختلف للعمل في الموسيقى، كاشفة عن أسرار ورؤى تجارية خلف هذه الصناعة.

وأعلنت هاردكاسيل أنها ستزور الإمارات الشهر المقبل، لتطلق مبادرتها ومنصتها الجديدة في المنطقة.

وقالت هاردكاسيل: «لا يعلم الكثيرون عن مجال عملي الأول كمغنية ومديرة فرقة غنائية، وقد عشت لحظات مع نجوم كبار لم أكن أصدق فيها أن ما أعيشه حقيقي».

وأضافت المغنية السابقة «لا يوجد كتاب قواعد في مجال الموسيقى لكي تنجح أو لا تنجح، لكن في وقت التغيير الحالي، وغالباً عدم الشعور بالأمان الذي يؤثر في الأعمال بكل أشكالها وأحجامها، يوجد العديد من الدروس المفيدة والمؤثرة لنتعلمها من هذا المجال الساحر».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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