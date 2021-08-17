الامارات | مهرجان الأفلام الكورية.. 10 أيام افتراضية

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأفلام الكورية.. 10 أيام افتراضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق، افتراضياً، بعد غد الخميس، مهرجان الأفلام الكورية 2021، الذي يحتفي بعام الحوار الثقافي الإماراتي - الكوري 2020-2021، مبرزاً أهم الأعمال السينمائية الكورية وجعلها متاحة للجمهور في الإمارات. وتضم اللائحة ستة أفلام منوعة و18 فيلماً قصيراً للرسوم المتحركة، حيث تمت مراعاة جميع الأذواق من خلال التنويع في المحتوى.

ويذكر أن الأفلام التي ستعرض في المهرجان قد حازت شعبية واسعة في كوريا، وسيتم عرضها للمعجبين في الإمارات، وتحتوي اللائحة على أفلام حازت جوائز محلية كبيرة في مهرجان «بايكسانغ للفنون» - أكبر جائزة مقدمة للفنون والترفيه في كوريا - منها «كتاب السمك» الذي فاز بالجائزة الكبرى، وفيلم «يوم مماتي» الذي حظي بجائزة أفضل سيناريو، بالإضافة إلى فيلم «المضي قدماً» الذي حاز جائزة أفضل اخراج، وفيلم «قادة نامسان» الذي حاز أفضل فيلم بحفل جوائز البلودراغون، كما يقدم المهرجان (بالتعاون مع الجمعية الكورية لصنّاع أفلام الرسوم المتحركة المستقلة) تشكيلة منوعة من أفلام الأنيميشن المستقلة.

وسيعطي المهرجان المجال للجمهور لتصفح تشكيلة منوعة من الأفلام المستقلة والقصيرة، منها فلم «بوري» الذي يحكي قصة عائلة من أصحاب الهمم الصم، والفائز أيضاً بجائزة أفضل فيلم في مهرجان خارج كوريا، بالإضافة إلى فلم «تبخرت» الذي يحكي قصة واقعية عن اختطاف طفل.

ودعا المدير العام للمركز الثقافي الكوري في الإمارات، نام تشان وو، الجمهور للاستمتاع بمهرجان الأفلام الكورية السنوي الخامس، والذي يستمر حتى 28 من الشهر الجاري، افتراضياً عبر الانترنت. ويمكن للجمهور خلال فترة المهرجان مشاهدة الأفلام مجاناً على الموقع K-FilmFest.com. كما أن الأفلام المعروضة مترجمة باللغتين العربية والإنجليزية، وتم تحديد سعة المشاهدة لكل فيلم بـ500 شخص بناءً على أولوية الدخول للموقع. وستكون الأفلام المعروضة متاحة للمشاهدة عبر الإنترنت لسكان الإمارات فقط.

ويفتتح المركز الثقافي الكوري في الإمارات فعالياته بمهرجان الأفلام الذي سيكون بداية العديد من الأحداث والمعارض والأداءات الترفيهية، والتي تعتزم الاحتفال بعام الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وترحيباً بـ«إكسبو 2020 دبي»، ما يعزز الروابط والعلاقات الثقافية ما بين الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية.

• تحديد سعة المشاهدة لكل فيلم بـ 500 شخص.

أ• فلام حائزة على جوائز عالمية منها «كتاب السمك».

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