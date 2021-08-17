الامارات | نوع نادر من الحيوانات نجا من حرائق أستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن نوع نادر من الحيوانات نجا من حرائق أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف باحثون أن نوعاً نادراً من الشقبانيات تموت ذكوره عادة بسبب الإجهاد بعد موسم التكاثر، نجا من الحرائق التي أتت على مناطق أسترالية شاسعة عامي 2019 و2020.

وبعدما فتكت حرائق الغابات بجزء كبير من موطنها في متنزه بولبورين الوطني في شرق كوينزلاند، كان العلماء قلقين بشأن مستقبل هذا النوع من الحيوانات ذات الرأس الفضي، والذي تم التعرف إليه رسمياً عام 2013. وهذا المتنزه هو واحد من ثلاثة مواقع تشكل موائل لهذا النوع في أستراليا.

وقال أندرو بيكر من جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا: «وجدنا 21 حيواناً من هذا النوع بين الموائل المحترقة وغير المحترقة، وهو أمر رائع ويعني أنها صامدة».

ومع تدمير ثلث موائلها بسبب النيران، كان بيكر يخشى أن تكون الحرائق قضت على كامل الحيوانات من هذا الجنس.

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