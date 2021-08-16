ارتدت الأحمر.. متابعون عن صور لقاء الخميسي: «وصي أوسا علينا عشان الماتش»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة لقاء الخميسي زوجة محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي وادي دجلة، جمهورها ومتابعيها بأحدث صور لها، واختارت أن ترتدي فستانًا من اللون الأحمر، ونشرت الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور، وربطوا بين الفستان الأحمر ومباراة فريق زوجها أمام نادي الزمالك غدًا في الدوري المصري، الغريم التقليدي للأهلي.

لوك لقاء الخميسي الجديد

ارتدت الفنانة لقاء الخميسي فستانًا من اللون الأحمر «ميرميد»، له أكمام وجيبة من الدرابيه، وفتحة صدر «V»، مصنوع من الشيفون ومطرز من منطقة الصدر، وشاركت لقاء الخميسي الصور عبر «إنستجرام»، واختارت لها ماكياج صارخا، مع روج من اللون الأحمر، أما الشعر فقد اختارته ملموم للخلف.

تفاصيل جلسة التصوير الجديدة شاركتها مع متابعيها عبر «إنستجرام»، حيث إن الماكياج بأنامل «مي مقلد»، والشعر من تصفيف، «حسن بورجي» أما الفستان من تصميم «فؤاد سركيس».

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تفاعل الجمهور مع لقاء الخميسي

وتفاعل مع الفنانة لقاء الخميسي عدد كبير من الجمهور والمتابعين، وذلك عبر الإعجابات والتعليقات وربط البعض بين اللوك الجديد الخاص بها ومشاركة زوجها ح، محمد عبد المنصف في مباراة الزمالك ووادي دجلة غدا، فكتب بعض المتابعون، «وصي أوسا علي ماتش بكرة يا لقاء»، و«غيه بقى الأحمر ده ليه كدة، البسيلنا أبيض عشان تبقى ليلتنا بيضا»، و«الأحمر له بريق وذات طابع خاص اللون الاحمر يليق بك ياقمراية»، و«قمر مساء الرقة والجمل والأناقة يا برنسس لقاء».