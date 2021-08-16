هذه الأعراض إذا ظهرت عليك اتجه إلى المستشفى فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

كم مرة لاحظت شيئًا خاطئًا في صحتك وقُلت ليست مشكلة كبيرة؟.. هناك أعراض صحية قد تكون علامات على حدوث مشاكل صحية خطيرة يجب الانتباه إليها، والذهاب إلى الطبيب المختص على الفور، أو المستشفى، نستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع "eatthis".

- الاستمرار في نسيان أسماء الأشخاص:

من الطبيعي أن يحدث خطأ بين الحين والآخر في اسم شخص ما، خاصةً إذا كنت تعاني من نقص في النوم أو تعاني من التوتر الشديد، لكن إذا لاحظت أنك كثيرًا ما تنسى أسماء الأشخاص أو يبدو أن الكلمات الشائعة تختفي عند الحاجة إليها، فقد تكون مصابًا بقصور الغدة الدرقية.

لذا، إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، فقد حان الوقت للذهاب إلى الطبيب المختص أو المستشفى لإجراء بعض فحوصات الدم، للتحقق من مستويات هرمون الغدة الدرقية، ووصف الأدوية لموازنة مستوياتك مرة أخرى والحفاظ على صحتك.

- تتعرق بشكل مفرط:

قد تتعرق في اجتماع مكتب مرهق، أو أثناء تمرين شاق، في هذه الحالات، يكون بعض التعرق طبيعيًا تمامًا، ولكن إذا وجدت نفسك تتعرق في مواقف لا تستدعي التعرض للعرق، أو ظهر بشكل مفاجئ ومكثف، فقد يكون ذلك علامة على حدوث شيء آخر، وهو فرط التعرق البؤري الأساسي، وهو اضطراب وراثي يسبب التعرق المفرط في قدميك ويديك ووجهك وتحت الإبط، ويمكن علاج ذلك بالأدوية أو بمضادات التعرق المتخصصة.

- ظهور نقاط صغيرة حمراء أو بيضاء تحت أظافرك:

يشار إلى هذه الخطوط أو النقاط الحمراء الصغيرة تحت أظافرك باسم "نزيف شظية"، وعادة ما تكون هذه النزيف نتيجة لصدمة الظفر، لذلك، قد ترى خطًا أحمر أو أبيض أو نقطة تحت ظفرك إذا أسقطت شيئًا ثقيلًا على يدك أو أغلقت أصابعك في باب الغرفة، ومع ذلك، إذا شعرت أن هذه الخطوط الصغيرة ظهرت بدون سبب، فقد تكون علامة على وجود حالة طبية أساسية.

قد تكون مصابًا بالذئبة الحمامية الجهازية (SLE) ، وهي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تسبب تخثر الدم وآلام المفاصل والدورة الدموية غير المنتظمة في الأصابع، ومن المحتمل أيضًا أنك تعاني من صدفية الأظافر ، وهو اضطراب يتسبب في تراكم خلايا الجلد الزائدة على الأظافر.

لذلك، إذا أصبت بنزيف منشق مؤلم أو مصحوب بحمى، فيجب عليك زيارة الطبيب المختص.

- بشرتك شاحبة:

إذا ظهرت بشرتك شاحبة أكثر من المعتاد، فقد تكون علامة على انخفاض تدفق الدم في جميع أنحاء جسمك، وقد يعني لون البشرة الفاتح أيضًا أن إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم قد انخفض بشكل كبير، إذا كانت صبغة الجلد الفاتحة هذه مصحوبة بضعف أو إرهاق غير مبرر ، فقد تكون مصابًا بفقر الدم، ما يعني أن دمك يواجه مشكلة في حمل ما يكفي من الأكسجين إلى جسمك.

وفي هذه الحالة، ستحتاج إلى إجراء بعض فحوصات الدم للتحقق من مستويات الحديد لديك، وإذا كنت تعاني من فقر الدم ، فيمكن لطبيبك أن يقترح عليك تغييرات في النظام الغذائي ومكملات غذائية للتحكم في حالتك.

- الشخير المستمر:

وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية، يمكن أن يحدث الشخير بعد تناول الكحول ، أو عندما تعاني من الحساسية ، أو أثناء إصابتك بنزلة برد, لكن إذا أصبح الشخير لديك ثابتًا كل ليلة ، فقد يكون لديك حاجز منحرف أو تضخم في اللوزتين.

إذا كان روتين الشخير الليلي مصحوبًا بأعراض إضافية ، مثل ارتفاع ضغط الدم ، وألم الصدر ليلًا ، وعدم القدرة على التركيز ، أو وجدت نفسك تلهث للحصول على الهواء عند الاستيقاظ ، فقد تكون تعاني من انقطاع النفس أثناء النوم، ومع هذا الاضطراب ، يتقطع نومك باستمرار طوال الليل لأن العضلات الموجودة في مؤخرة الحلق لا يمكنها أن تبقي مجرى الهواء مفتوحًا، ويمكن أن تزيد هذه الحالة المزعجة والمرهقة من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لذا ستحتاج إلى استشارة طبيبك لمعرفة ما إذا كانت الجراحة يمكن أن تساعد في تصحيح المشكلة.

- التبول كثيرا:

يتبول معظم الأشخاص من 6 - 7 مرات في غضون 24 ساعة، ومع ذلك، فإن كل شخص مختلف، لذلك لا داعِ للذعر إذا كنت تتبول أكثر أو أقل من هذا، ولكن إذا شعرت أنك تتبول كثيرًا دون سبب ، فقد يكون ذلك علامة على مشاكل في المثانة أو الكلى.

ويمكن أيضًا أن تُؤدي زيادة الذهاب إلى المرحاض إلى عدوى المسالك البولية ، أو كتلة في منطقة الحوض ، أو مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، مثل الكلاميديا.

لذا من الأفضل إذا كنت تشعر أنك دائمًا في حالة استراحة في الحمام ولا تستطيع معرفة السبب ، فمن الأفضل أن يقوم الطبيب بفحصك.

- تصاب بالحموضة المعوية المتكررة:

الحموضة المعوية هي إحساس غير مريح بالحرقان في الحلق أو الصدر من حمض المعدة، ويمكن أن يحدث بسبب تناول الأطعمة الفاسدة أو الحارة أو تناول الكحول، ويميل الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أو المستقرة إلى الشعور بالحموضة بشكل متكرر وكذلك المدخنين.

وقد يكون الطبيب المختص قادرًا على فحص ما يسبب هذه الحموضة، ومساعدتك على التخفيف من حدتها حتى تتمكن من تجنب الحالات الأكثر خطورة لاحقًا.

- وجود طفح جلدي أحمر على شكل فراشة على الخدين:

قد يتحول لون الوجنتين إلى احمرار إذا كنت تعاني من الحمى أو ارتفعت درجة حرارة جسمك أثناء التمرين أو في مناخ حار، ومع ذلك ، إذا لاحظت وجود طفح جلدي أحمر على شكل فراشة على الخدين، ولم تستطع معرفة السبب ، فقد يكون ذلك علامة على شيء أكثر خطورة.

في حين أن هذا الطفح الجلدي عادة ما يكون غير مؤلم ولا يسبب الحكة ، إلا أنه من أعراض الذئبة الحمامية ، وهو مرض مناعي ذاتي معقد، ووفقًا لمؤسسة Lupus الأمريكية ، من المرجح أن يصيب هذا المرض النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 عامًا.

وعلى الرغم من أن الطفح الجلدي في الخدين، قد لا يكون مرتبطًا بمرض الذئبة ، فمن الأفضل فحصه حتى تتمكن من استبعاد هذا المرض، حيث كلما أسرع طبيبك في وضع خطة علاج لك ، زادت احتمالية تجنب الأعراض الأخرى لهذا المرض.

- الشعور بالتنميل:

قد يكون التنميل مجرد علامة على أنك جلست على قدميك لفترة طويلة، ولكن إذا كنت تشعر بوخز أو إبر في جانب واحد فقط من جسمك أو في وجهك أو ذراعيك أو ساقيك ، فقد يكون ذلك مؤشرًا على إصابتك بسكتة دماغية وتحتاج إلى الذهاب للمستشفي على الفور.

بالإضافة إلى هذا التنميل ، قد تشعر أيضًا بالارتباك المفاجئ ، أو تعاني من عدم وضوح الرؤية ، أو تواجه صعوبة في التحدث إذا كانت السكتة الدماغية هي السبب، لذا إذا كنت لا تشك في أنها سكتة دماغية ، فقد يكون التنميل ناتجًا عن حالة أخرى ، مثل مرض جريف أو الانزلاق الغضروفي أو مضاعفات مرض السكري.

لذا, إذا كنت تعتقد أنك تعاني من سكتة دماغية ، فاتصل برقم 911 على الفور, ولكن إذا كان هذا التنميل ناتجًا عن شيء آخر ، فحدد موعدًا مع الطبيب للحصول على تشخيص دقيق.

- فقدان الوزن فجأة:

إذا أجريت تغييرات على نظامك الغذائي ، أو زادت من نظامك الرياضي ، فمن المنطقي أنك ستفقد الوزن، ولكن إذا لم تتغير هذه العوامل ، ولا يزال الوزن يتراجع ، فقد تكون هناك مشكلة أكثر خطورة، ووفقًا للدكتور ريتشارد ويندر ، العضو المنتدب بجمعية السرطان الأمريكية ، إذا فقدت أكثر من 10 أرطال بشكل غير متوقع دون أي تغييرات في نظامك الغذائي أو روتينك الرياضي، فقد حان الوقت للذهاب للطبيب.

- تشعر بالعطش طوال الوقت:

العطش هو العلامة الأولى للجفاف الذي يمكن أن يؤدي إلى الصداع والدوخة وأعراض أخرى، ووفقًا للأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب ، يجب أن يشرب الرجال حوالي 15.5 كوبًا من الماء يوميًا ، ويجب أن تستهلك النساء حوالي 11.5 كوبًا، و إذا لاحظت أنك تشعر بالعطش كثيرًا أكثر مما كنت عليه من قبل ، فقد يكون ذلك مرتبطًا بتغييرات في نظامك الغذائي أو زيادة ممارسة الرياضة ، أو تغير الطقس ، أو تناول المزيد من الأطعمة المالحة أكثر من المعتاد ، يمكن أن يجعلك تشعر بالعطش أكثر.

وإذا كانت زيادة العطش لديك غير مرتبطة بأي من هذه التغييرات في نمط الحياة ، فراقبها عن كثب لأنها قد تكون مرتبطة بمرض السكري, ويمكن أن يكون العطش الشديد أيضًا من الآثار الجانبية لبعض أنواع الأدوية ويمكن أن يحدث أيضًا أثناء الحمل.

لذلك, إذا لم تكن متأكدًا من سبب شعورك بالعطش دائمًا، عليك تحديد موعد مع طبيبك لإجراء بعض فحوصات الدم، حتى تتمكن من استبعاد شيء أكثر خطورة.

- لديك سعال لا يتوقف

يمكن أن يستمر السعال المزعج من نزلة برد أو إنفلونزا سابقة لبضعة أيام وهذا أمر طبيعي، ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من سعال مستمر لم يكن ناتجًا عن مرض سابق واستمر هذا السعال لأسابيع ، فهذا يستدعي القلق، إذا كنت مدخنًا ، فقد يكون لديك سعال مدخن يمكن علاجه بالإقلاع عن هذه العادة غير الصحية، إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يكون من أعراض مرض خطير ، مثل سرطان الرئة ، أو عدوى الرئة ، أو السعال الديكي.

فمن الأفضل إذا كان السعال مصحوبًا بحمى ، فقد تكون عدوى رئوية تحتاج إلى مضادات حيوية، يجب أيضًا علاج السعال الديكي وسرطان الرئة على الفور ، لذا قم بزيارة الطبيب إذا لم يتوقف السعال لديك.

- تشعر بالدوار كثيرا:

يمكن تعريف الدوخة على أنها إحساس بالدوران ، أو تجربة شبه إغماء ، أو شعور بسيط بعدم التوازن ، وفقًا لجمعية تقويم العظام الأمريكية، إذا شعرت بالدوار بين الحين والآخر عندما تقف فجأة ، فمن المحتمل أن يكون لديك ضغط دم منخفض أو انخفاض في مستويات السكر في الدم ، وهو أمر يجب أن تراقبه, ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من دوخة مزمنة ، فقد يكون السبب الأساسي هو شيء تحتاج إلى فحصه على الفور.

لذلك, قم بتدوين ملاحظات حول وقت حدوث الدوخة ، وكيف تشعر ، وما إذا كنت تعاني من أعراض أخرى معها، اذهب إلى الطبيب المختص، أو أخصائي الأذن والأنف والحنجرة لمعرفة سبب ذلك وكيفية إيقافه.

- وجود حلقات بيضاء حول قرنية العين:

الحلقات البيضاء حول القرنية هي حالة تسمى arus senillis، ليس من غير المعتاد رؤية هذه الحالة إذا كان عمرك يزيد عن 30 عامًا، ومع ذلك ، إذا كان عمرك أقل من 30 عامًا ولاحظت ذلك، فهذا يعد علامة محتملة لارتفاع الكوليسترول ، والذي يمكن أن يكون ناتجًا عن الوراثة أو سوء التغذية.

و وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن الكوليسترول السيئ هو مادة دهنية شمعية يمكن أن تتراكم في جدران الشرايين، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية ومرض الشريان المحيطي (PAD).

لذلك, إذا لاحظت هذه الحلقات البيضاء حول القرنية وكان عمرك أقل من 30 عامًا ، فحدد موعدًا مع طبيبك حتى تتمكن من فحص مستويات الكوليسترول لديك والتحقيق في المشكلات الأساسية المحتملة الأخرى.

- آلام في الصدر:

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منه، يعد ألم الصدر العلامة الأكثر شيوعًا لنوبة قلبية أو صدمة قلبية أخرى.