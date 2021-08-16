إطلالات اليوم: درة بإطلالة جريئة.. ومي عمر ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ أسماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- لقاء الخميسي:

طلت الفنانة لقاء الخميسي بفستان طويلا باللون الأحمر، ويتميز بأنه مزود بأكمام طويلة واسعة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها مرفوع لأعلى.

- مي عمر:

وظهرت الفنانة مي عمر بفستان طويلا متعدد الألوان، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأبيض، إضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

- غادة عادل:

وارتدت الفنانة غادة عادل فستانا قصيرا باللون الأسود، كت وبدون أكمام، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، وبمكياج ناعم، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدل على الجانبين.

- عبير صبري:

كما تألقت الفنانة عبير صبري بتوب باللون الذهبي، مع بنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدل على كتفيها، وارتدت إكسسورات مكونة من حلق، ومجموعة أساور، خاتم.

- درة:

وطلت الفنانة درة بتوب متعدد الألوان، كت وبدون أكمام، مع هوت شورت بنفس اللون، وبمكياج ناعم، وارتدت إكسسورات مكونة من سلسلة، مجموعة أساور، إضافة إلى نظارة شمسية.