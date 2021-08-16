7 أخطاء عند الخلود للنوم تؤدي لاكتساب الوزن الزائد.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

لا تؤدي رؤية الوزن الزائد على الميزان إلى الإحباط فحسب، بل قد تسبب أيضًا العديد من المشكلات الصحية، ومنها زيادة خطر الوفاة المبكرة.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم بعض أخطاء النوم الأكثر شيوعاً التي تزيد من الوزن، وفق ما أورد موقع "brightside".

1. تناول وجبات خفيفة في وقت متأخر من الليل:

نعلم جميعًا قاعدة عدم تناول الطعام بعد الساعة 6 مساءً ، لكننا نضعف ونتناول أحياناً وجبات عشاء متأخرة أو وجبات خفيفة في منتصف الليل.

وتشير الدراسات أن تناول الطعام في وقت متأخر يؤدي إلى زيادة الوزن، بالإضافة إلى ذلك، رفع مستويات الكوليسترول والأنسولين ويؤثر سلبًا على المؤشرات الهرمونية، لذا عليك تذكر أنه إذا كانت كمية السعرات الحرارية التي تتناولها أكبر بكثير مما تحرق ، فهذا يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن.

2. تناول القهوة في وقت متأخر من المساء:

لا يضر تناول القهوة في وقت متأخر من المساء بنومك فحسب ، ولكن ما يجب أن تتناوله من الكافيين هو 6 ساعات قبل الذهاب إلى الفراش، كما ربط العلماء استهلاك حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة بزيادة الوزن، لذا حاول استبدال القهوة بشاي الأعشاب أو حتى بالماء الدافئ.

3. عدم الحصول على قسط كاف من النوم:

يوصى بالنوم لمدة 7-8 ساعات في الليل, لكن إذا قل معدل نومك عن ذلك بشكل مزمن، فستواجه العديد من المشاكل الصحية، وقد أثبتت الدراسات وجود صلة بين قلة النوم والتغيرات السلبية في عملية الأيض، حيث عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يؤدي إلى الإرهاق، وبالتالي إلى نشاط بدني أقل.

4. عدم ممارسة الرياضة:

تلعب التمارين والنشاط البدني دورًا مهمًا في إنقاص الوزن ، حيث إنها تزيد من عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية، ومن الضروري ممارسة أكثر التمارين الرياضية بشكل يومي، لذلك إذا مشيت لمدة 15 دقيقة كل يوم ، فسوف تحرق ما يصل إلى 100 سعرة حرارية إضافية، ويصل المجموع إلى 700 سعرة حرارية في الأسبوع، و 5 كجم من الوزن في العام الواحد.

5. استخدام الأجهزة الإلكترونية في المساء:

تؤكد الدراسات أن استخدام الأجهزة الإلكترونية التي ينبعث منها الضوء الأزرق قبل النوم مرتبط بالحرمان من النوم وزيادة الوزن، حيث قد تتداخل هذه الأجهزة مع إنتاج الجسم للميلاتونين ، وهو هرمون مسؤول عن تنظيم دورات النوم، وبدلاً من تصفح الشبكات الاجتماعية قبل النوم ، اختار قراءة كتاب ممتع مطبوع أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

6. ضبط المنبه الصباحي على وقت متأخر:

صدق أو لا تصدق ، يقول الباحثون إن الأشخاص الذين تعرضوا للضوء الساطع في الصباح الباكر لديهم مؤشر كتلة جسم أقل ، من أولئك الذين تعرضوا للضوء لاحقًا، ولقد ثبت أنه حتى 20-30 دقيقة من الضوء الطبيعي بالخارج تؤثر على مؤشر كتلة الجسم، لذا استيقظ مبكرًا واذهب لممارسة الجري في الصباح.

7. إحاطة نفسك باللون الخطأ:

يعزز اللون الأزرق الاسترخاء وبالتالي النوم بشكل أفضل، إنه أيضًا اللون الذي يثبط الشهية، وفي الوقت نفسه ، تجعلك الألوان مثل الأحمر أو البرتقالي تشعر بالنشاط والجوع، لذلك قد عليك إعادة النظر في ألوان غرفة نومك من الآن.