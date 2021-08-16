أحزان شيرين رضا مع كلابها.. واحد مات والثاني اختفى: مكافأة 5 آلاف جنيه لمن يجده

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رصدت الفنانة شيرين رضا مكافأة 5 آلاف جنيه لمن يعثر على كلبها، مؤكدة أنه اختفى في مكان سكنها بإحدى المدن الجديدة بالقاهرة، وشاركت الفنانة صورة للكلب وأعلنت من مكافأة لمن يجده ويرده إليها.

ونشرت الفنانة شيرين رضا صورة لكلبها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مستعينة بخاصية القصص المصورة التي يتيحها التطبيق ودونت عليها: «مكافأة 5 آلاف جنيه لمن يجده» وأرفقت رقم هاتف حتى يستطيع الأشخاص التواصل بشأنه.

كانت شيرين رضا، قد أعلنت في العام الماضي وفاة أحد كلابها، بمنشورعلى حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بقولها: «سأراك على الجانب الآخر من النجوم، وداعًا يا صديقي وابني، رفيقي، كنت من أعز أصدقائي خلال 12 عامًا».

ومن المعروف عن الفنانة شيرين رضا هواية تربية الحيوانات في منزلها حيث تتولى تربية 50 قطة ومجموعة من الكلاب، وأكدت أنها أهدت الفنان أحمد السقا أحدهم بعدما دعته للإفطار في رمضان المنقضي بمنزلها بحسب تصريحاتها في حوار تليفزيوني سابق.

وقالت خلال حديثها لـ الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» في برنامج «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON» في لقاء سابق إنها وجدت سيدة وطفل يجران كلب بلدي مربوط بحبل، فنزلت من سيارتها وتشاجرت معهما وحصلت منهما على الكلب وأهدته للسقا الذي يهوى تربية الحيوانات هو الأخر.

كما أكدت الفنانة شيرين رضا إصابتها بفيروس كورونا المستجد مؤخرً بقولها: «فجأة شعرت بعدم القدرة على التذوق، أو الشم، وخضعت لاختبار واكتشفت إصابتها بفيروس كورونا»، لافتة إلى أنها خضعت للعزل مع «بغبغان»، وزاد وزنها 3 كيلو جرامات بعد تلك الفترة.

شيرين رضا هي فنانة مصرية تبلغ من العمر 53 عامًا، بدأت مسيرتها في مجال الإعلانات الدعائية حيث كانت في العجمي وقابلها المنتج طارق نور وطلب منها تصوير إعلان على البحر ووافقت، مشيرة إلى أنها شاركت في عدد من الإعلانات ولكنها سافرت للخارج بسبب رسوبها في امتحانات الثانوية العامة وذهبت للخارج.