من هو حفيد عمر الشريف بعد «فبركة» صور حمله في الشهر الرابع؟.. الأب هو نانسي عجرم

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

مجموعة من الصور الغريبة، نشرها عمر جونيور حفيد عمر الشريف، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فكل حين يثير الجدل، بنشر فيديوهات أو آراء لا تتفق مع المجتمع الشرقي، وآخرها نشر صور له ببطن منتفخ معدلة ببرنامج «فوتوشوب».

تعرض عمر جونيور لسخرية كبيرة، وقال البعض إنه حامل، وهو بدوره رد تلك السخرية بأخرى، وقال عبر خاصية «ستوري»، على موقع «إنستجرام»، إنه على استعداد أن يرسل شرحا تفصيليا لتشريح جسم الرجل، مؤكدا استحالة حمله، وأكمل سخريته من شائعة حمله في الشهر الرابع، «لمن يسأل عن هوية والد الطفل فهو نانسي عجرم»، فمن هو عمر جونيور حفيد عمر الشريف؟

معلومات عن عمر جونيور حفيد عمر الشريف

عمر جونيور هو نجل طارق عمر الشريف، ابن عمر الشريف وفاتن حمامة.

والدة عمر جونيور يهودية وتدعى ديبي شريف.

ولد عمر جونيور في نوفمبر 1983، أي يبلغ من العمر 37 عاما.

ولد حفيد عمر الشريف في كندا.

يعيش حاليا عمر جونيور في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

أثار عمر جونيور الجدل حيث أعلن مشاركته في أحد أشهر الأعمال التلفزيونية في إسرائيل «The Baker and The Beauty«.

أطلق عمر على نفسه لقب عمر جونيور لحبه في جده عمر الشريف.

درس عمر جونيور، السياسة، وحصل على الماجستير في السياسة المقارنة من كلية لندن للاقتصاد.

حصل عمر جونيور كذلك على البكالوريوس في جامعة «كوينز».

درس الفنون المسرحية في معهد «لي سترابيرج».

أحب عمر جونيور التمثيل ومجال الفن بشكل عام، حيث دخل في مجال التمثيل عام 2000.

شارك حفيد عمر الشريف في المسلسل المصري «وجه القمر» وكان عمره وقتها 17 عامًا.

غادر مصر بعد وفاة جده عمر الشريف، وذلك بعدما ظهر في فيلمي «المسافر»، و«حسن ومرقص» مع جده.

اعترف في حوار مع جريدة «advocate» الأمريكية أنه مثلي الجنسية، ومنع من دخول مصر.

أعلن رغبته الزواج من الفنان سام سميث، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ88 عام 2016.