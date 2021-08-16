«زواج سلف وبارت تايم».. مبادرة جديدة تثير الجدل.. ومحامٍ: قدمت بلاغا للطفولة والأمومة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبدو أننا في زمن العجائب، حيث أصبح الزواج لدى البعض عُرضة للأفكار والمبادرات الغريبة التي لم يشهدها المجتمع من قبل، وهو ما فاجأنا به محامٍ عبر مبادرة تبناها تحت شعار «زواج البارت تايم، زواج السلف، اتجوزها هي وصاحبتها المطلقة».. أطلقها ضاربًا بكل أسس المجتمع وقيمه عرض الحائط، معللًا ذلك بأنه يستهدف الحفاظ على الأسرة المصرية، بدعم التعدد وتغيير الزوجات بشكل دوري، بعدما أثارت فكرة زواج التجربة الجدل من قبل.

أطلق المحامي حملة «زواج البارت تايم، وزواج السلف، واتجوزها هي وصاحبتها المطلقة»، ثلاث فئات حول التعدد المثير للجدل، لكنه تعرض للانتقادات من زميله المحامي أيمن محفوظ، الذي قدم بلاغًا لدى المجلس القومي للطفولة والأمومة ضد الحملة، وقال في تصريحات خاصة لـ«هن»، إن بلاغه جاء لحماية الأسرة المصرية والفتيات من تلك المبادرات.

بلاغ لـ الطفولة والأمومة ضد مبادرة زواج سلف

تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ رسمي إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة، «مينفعش كل ده مبادرات للزواج من قبل زواج التجربة ودلوقتي زواج سلف، أنا إديت إنذار رسمي للمجلس الأعلي للطفولة والأمومة عشان يحافظ على سياسة الدولة نحو الطفل والأم، وانا قلت إن الراجل اللي عمل المبادرة، يستاهل إن هو يتحاكم عشان ده إنذار من كلامه بموجب مواد قانونية لازم يتحاكم».

وأكمل حديثه، «البلاغ لازم يتقدم للمجلس الأعلى للطفولة والأمومة لأن هو الموكل بيه الحفاظ على الطفولة والأمومة وبيتابع سياسة الدولة»، ووصف تلك المبادرة بأنها زنا مقنع، «ده زنا مقنع، وده بيضفي شرعية وقانونية على الزنا وهدفه الشهرة والترند على حساب المجتمع، بلاغي هدفه حماية المجتمع كله من الحملات الي زي كده، لأن بعد كدة هيوصل الموضوع لـ سلفني خالك ومامتك واختك»

وعن مشكلات هذا الزواج أوضح أيمن، «الزواج فيه عنصر التأبيد نيتي اقعد معاها العمر كله، ولكن الحملة دي عجبتني فلانة يبقى هتجوزها بارت تايم وهيطلق وهيتجوز غيرها وهكذا وبيقول مفيش مانع نجيب ولاد طيب ازاي كده الولاد دول هيتظلموا».

ما هو زواج السلف وزواج البارت تايم؟

أوضح المحامي صاحب المبادرة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ما هو «زواج البارت تايم»، حيث شرح، «زواج البارت تايم زواج شرعي تتنازل فيه الزوجة عن الحق في المبيت، وزوج سلف، سلفي صاحبتك زوجك يتجوزها بالحلال وتشاركك الحياة، ولو صاحبتك غالية عليكي ومن غير جواز اتجوزوا سوا راجل واحد، المهم الحياة تستقر بينكم».

وأكمل: «زوج شرك أو زوج لبعض الوقت (بارت تايم) أو زوج سلف، ولو ليوم واحد في الأسبوع أفضل من الانحراف الأخلاقي الذي وصل إليه المجتمع ووصل إليه حال الرجال والنساء».