صيف على قد الإيد.. تعرف على أرخص أسعار المصايف في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مع ذروة فصل الصيف يذهب الكثير من الأشخاص إلى الشواطئ هربًا من الطقس الحار والرطوبة العالية، حيث يزداد الإقبال على الشواطئ الساحلية.

وفي هذا الإطار يقدم "الخليج 365" أرخص أسعار المصايف بالمناطق الساحلية المختلفة، وفقًا لموقع booking.

-جمصة

يعد مصيف مدينة جمصة من المصايف المناسبة لكل الفئات والمستويات ليصبح اسمه "مصيف الغلابة " حيث يعد من أرخص المصايف من حيث الإقامة والتنزه.

وتضم مدينة جمصة مصيفا سياحيا جيدا يمتد على البحر المتوسط ويتوسط محافظتى دمياط وكفر الشيخ ويتميز بانخفاض أسعار الشقق القريبة من البحر وكذلك الفنادق وأسعار الشماسى ويتراوح سعر إيجار اليوم الواحد للشقة ما بين 200 حتى 300 جنيه.

ويوجد بالمدينة عدد من الحدائق المهمة كحديقة الأندلس وأم كلثوم وابن لقمان و حديقة 30 يونيه والدخول بها مجانا، إضافة للأسواق التجارية القريية من الشاطئ والتى يتوافد عليها العديد من المواطنين ومنها السوق الفرعونى وسوق آمون.

وتعد شواطئ القوات المسلحة وفلسطين وعثماثون من الشواطئ المتميزة بجمصة وهى ليست خاصة حيث يوجد عليها اقبالا كبيرا من قبل الزوار خاصة شاطئ العاشر.

وتضم جمصة مدينة ملاهى متنوعة الألعاب لجذب الزوار خاصة الاطفال ويحرص الزائرون على قضاء ليلة العيد فيها، بالإضافة إلى السيرك القومى والسيرك الروسى بسعر تذكرة 40 جنيها والذى يقدم بهما انواعا من الفقرات المميزة وفقرات الساحر وغيرها.

كما يوجد في جمصة دار سينما تقدم الافلام الحديثة كذلك يوجد بها مسرح ويتوافد فنانون الى المسرح لتقديم عروض مسرحية مميزة، اضافة الى عدد من القرى السياحية منها البساتين وعثماثون اضافة إلى الأندية الخاصة للألعاب الرياضية.

-الإسكندرية

مدينة الإسكندرية يعشقها الكثيرون من المصريين ويفضلون قضاء المصيف فيها، وتمتلك محافظة الاسكندرية 66 شاطئًا من بينها 7 شواطئ عامة، وشاطئ مجاني تم افتتاحه لأول مرة هذا العام بالمندرة.

الشواطئ العامة عددها سبعة، بطول كورنيش المحافظة، تستقبل المصطافين، مقابل رسم دخول وقدره 5 جنيهات فقط مقابل الشمسية والكرسي، وهو ما يعد فرصة للمصطافين من البسطاء للتمتع ببحر الإسكندرية.

وتتراوح أسعار الإقامة بالفنادق رخيصة السعر لليلة واحده ما بين 200 حتى 300 جنيه، ولعل أبرزها فندق القاضي، وبيت الشباب، وسي ستار، و Kaoud Sporting Hotel.

أما إذا كنت تبحث عن إقامة بعيدة عن الفنادق، فتتوفر العديد من الشقق المفروشة للمصطافين من كل مكان، للإيجار بمختلف الأسعار، فبحسب بعض صفحات السماسرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تبدأ أسعار شقق المصايف من 400 جنيه إلى 1200 في الليلة الواحدة، ويحدد السعر بحسب مكان الوحدة وعدد غرفها والأثاث وجودته، ما يعني أن تكلفة الإقامة لمدة أسبوع قد تكلفك 2800 جنيه كحد أدنى.

-مرسى مطروح

تتميز مرسى مطروح بوجهة سياحية متميزة على ساحل البحر المتوسط، ونظافة الأحياء، فضلا عن انخفاض أسعار الوحدات المصيفية، وتواجد جميع الأغراض في الأماكن السياحية، والشواطىء بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى الهدوء والاستجمام والأمن والأمان، خاصةً وأن مرسى مطروح يعد من مصايف الفقراء في مصر.

تميزت شواطئ مدينة مرسى مطروح الممتدة حوالي 7 كيلومترات حيث تتمتع برمالها الناعمة البيضاء ومياهها النقية الصافية، مما جعلها من اجمل شواطئ العالم، ومن اهم تلك الشواطئ، شاطئي عجيبة وكليوبترا الذان يتيحان لزوارهما الدخول مجانًا، وشاطىء روميل الذي يبلغ سعر دخوله 20 جنيه تقريبا.

تبدأ أسعار الإقامة بالفنادق في مرسى مطروح لليلة واحده من 350 جنيه، بينما يبدأ سعر ايجار الشاليهات والشقق المصيفية من 150 جنيها لكل ليلة، ويحدد سعرها حسب الإمكانات وموعد الحجز الذي يقل في شهور مايو ويونيه ويبدأ في الزيادة مع شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

-دهب

تعد مدينة السحر والجمال "دهب" من أفضل أماكن الاستجمام والمتعة بالمناظر الجميلة الخلابة والأجواء المنعشة، كما تعد من أفضل المدن التى يمكنك أن تقضي فيها إجازة الصيف، لتميزها بإمكانية القيام بالكثير من الأنشطة.

وخلال العامين تصدرت مدينة دهب في جنوب سيناء اهتمام الكثيرين، حيث تعتبر من أكثر المدن التي يمكن قضاء إجازة الصيف فيها بأقل تكلفة، فيمكنك قضاء أسبوع فيها بمبلغ يبدأ من 3000 آلاف جنيه، وهو المبلغ الذي يشمل الإقامة والانتقالات وكذلك الطعام والرحلات الداخلية.

الانتقالات

يمكن السفر عن طريق شركات النقل، وتبدأ تكلفة الانتقال ذهابًا وإيابًا من 300 جنيه للفرد الواحد، ويختلف سعر الانتقالات وفقًا لتسعيرة كل شركة والخدمات التي تقدمها أثناء الرحلة التي قد تستغرق ما بين 8 حتى 10 ساعات.

ووفقًا لأحد المسوقين في مدينة دهب، فإن الإقامة تنقسم إلى مستويات، موضحًا أن المستوى المبتدئ يكون عبارة عن إقامة في كامبات، عبارة عن غرفة ملحق لها حمام، تقتصر على الإقامة فقط، دون تقديم وجبات أو خدمات، لافتًا إلى أن سعر الإقامة في الكامبات يتراوح بين 100 و150 جنيها.

وفي دهب هناك أماكن لا بد أن تزورها بمجرد وصولك، وهي اللاجونة والبلوهول ومحمية أبو جالوم وبلو لجون وثري بولز، إضافة إلى رحلة جبل الطويلات، وجميعها رحلات تتراوح بين مجانية أو قد تقوم بدفع مبلغ رمزي للمرور من بوابات الوصول فقط كمنطقة البلوهول فهي بمبلغ 20 جنيها.

وهناك رحلة بحرية إلى منطقة جبر البنت، تكون عبارة عن رحلة بحرية شاملة الغداء وأنشطة الغطس والسنوركلينج، تكون مدتها 7 ساعات بسعر 400 جنيه.