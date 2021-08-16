حلا شيحة توجه رسالة لوالدتها: «علمتينا دايما نقول سبحان الله» «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، عبر حسابها الرسي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور لوالدتها، ووجهت لها رسالة تفاعل معها المتابعون في التعليق لها.

وعلقت «حلا» على الصور التي نشرتها لوالدتها: «أمي المُثمرة حبيبتي ست الكل كل زرعة وكل شجرة وكل وردة زرعتها بإديها الطيبة طول عمرك يا أمي جميلة وبتحلي كل حاجة بروحك المرحة وصبرك وجدعنتك وحبك لينا وحبك للزرع والطبيعة أنتي اللي علمتينا نقول دايماً سبحان الله وفعلًا سبحان الله».

وتابعت «حلا» في تعليقها: «الله على جمال الكون بعنيكي يا أمي، حبيبتي ربنا يخليكي لينا رغم ظروف كتيرة صعبة عدت عليكي شفت ست قوية زرعت جوايا أمل وأنا لو فيا حاجة حلوة فهي منك يا حلوة، بحبك أوي».

وتفاعل متابعو حلا في التعليقات على الصور: «الله يحفظها ويخليها ليكم حبيبتي» «ربنا يخليهالك ويباركلك فيها» «ملامحها ملامح ناس طيبة ربنا يبعد عنك أولاد وبنات الحرام يا رب، ويهدي بالك وويسر أمرك».

حلا شيحة وتامر حسني

وكانت الفنانة حلا شيحة دخلت في أزمة مع الفنان تامر حسني، بعدما نشر أغنية «بحبك»، وهي من الفيلم الأخير الذي جمعهما سويًا، لتهاجمه «حلا» عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، بسبب نشره للأغنية، وتدخل في أزمة مع الوسط الفني، ووصلت أيضًا إلى والدها.

ووصف والد الفنانة حلا شيحة، بأن «أياد تعبث بها»، ويشير ذلك إلى زوجها، لتهاجمه ابنته «حلا»: «هو خلاص أي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقى متطرف أو إخواني، هو مبقاش في مسلمين وسطيين طبيعيين، هو ليه كل أنواع الهجوم ده على أي حد، أنا زعلانة من والدي جداً لأنه يعرف معز كويس جدا وقعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدا وشاف منه كل خير».

وتراجعت بعد ذلك «حلا» عن مهاجمة والدها، ونشرت عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»، صورة قديمة تجمعها بوالدها، معلقة عليها: «حبيبي والدي الغالي أعز الناس بحبك ومحدش حيقدر يخلف بنا أبدا وأنا متفهمة حبك وخوفك عليا وأنت أغلى الناس أنت غالي عندنا كلنا».