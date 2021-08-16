«ياسمينا» ترد على زوجها بعد اتهامها بـ«بيع العفش»: «بيبتزني علشان القايمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«قصة حب على فيس بوك»، هكذا بدأت العلاقة بين «ياسمينا محمد» و«مصطفى عادل»، تعارف ثم حب وزواج، الذي لم يدم سوى أشهر قليلة حتى اندلعت الخلافات، وظهرت الأمور على حقيقتها الصادمة، ووصلت إلى داخل أروقة «محاكم الأسرة»، جولة «كعب داير» قضتها الزوجة العشرينية ضد زوجها الذي زعم في حديثه لـ«هن» أنها باعت أثاث المنزل، لتقوم هي الأخرى بالرد عليه نافية أحاديثه لتصفها بـ«الكاذبة».

بدأت «ياسمينا» الزوجة العشرينية، التي زعم زوجها أنها باعت أثاث منزلهما «أون لاين»، أنها تعرفت على زوجها بالفعل من «فيس بوك»، وأوهمها أنه يعمل مهندسًا، الحقيقة الكاذبة التي كشفتها عند عقد القران، بحسب حديثها لـ«هن»: «ضحك عليا وفهمني أنه مهندس، ولما جينا نكتب الكتاب لقيته بيطلع البطاقة وإنه خريج معهد سنتين، ولما قولتله قالي أصل بيقولولي يا هندسة واكتشفنا أنه شغال محصل في شركة كهربا».

وقبل سنوات توفي والد «ياسمينا» لترث عنه الكثير من الأموال، وهو السبب الذي أرجعته الزوجة العشرينية إلى خدعة زوجها «أنا حالتي ميسورة لأني ورثت فلوس كتير من جوزي، أول ما اتجوزت فضل يطلب مني إني أديله فلوس عشان يعمل مشروع، وكان عاوز يقعد في بيتنا، فطبعًا مكنش نافع».

سلسلة من الاعتداءات المتكررة عاشتها الزوجة مع زوجها «لما رفضت خالص، فضل يضربني ويبهدلني، 6 شهور ورحت عند أهلي، وساعتها كنت حامل في بنتي، ورفض يطلق، وقتها عملت قضية تبديد نفقة منقولات زوجية»، مفاجآت صادمة وجدتها الزوجة حين أقامت دعوى التبديد ليواجهها الزوج بالابتزاز بصور خاصة لها «لما خدت عليه حكم سنة ومحكمة الاستئناف أيدت الحكم فضل يبتزني ويهددني إنه ينشر صوري وطبعًا الكلام اللي قاله إني بعت العض دا محصلش، أنا أصلا واخده عليه حكم».

أكثر من عام قضته «ياسمينا» في المحاكم، بعدما رفعت قضية خلع من زوجها، وأتبعتها بقضية نفقة للإنفاق على رضيعته التي لم يرها منذ ولادتها «أنا رفعت عليه قضية نفقة كمان عشان بنتي اللي مشفهاش، والخلافات اللي بينا لسه مستمرة ورفعت عليه قضية تشهير كمان بعد اللي كتبوا عنه وتهديده ليا المستمر».