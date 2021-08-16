بعد انتشاره بين الأطفال.. استشاري يضع روشتة للأمهات للتعامل مع الهربس: «امنعي البوس»

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة من القلق والذعر تسيطر على الأمهات خلال هذه الأيام بعد انتشار مرض الهربس بكثرة بين الأطفال، وهو فيروس سريع الانتشار من شخص لآخر، عن طريق الاتصال الجلدي مع شخص يحمل الفيروس، يمكنك الحصول عليها من ملامسة القروح الباردة أو اللعاب أو الأسطح داخل وحول الفم، وبخاصة الأطفال حديثي الولادة، إذ يعمل على ارتفاع درجة الحرارة الطفل، وقد يكون ارتفاعًا بسيطًا في بعض الأطفال، وقد يصل إلى 40.

يمكن أن يصاب الأطفال الرضع الأقل من 6 أشهر بالهربس، الذي يؤثر على ضعف الجهاز المناعي، ولا يظهر لعدوى الهربس الفموي أعراض في معظم الأحيان.

نصائح من استشاري أطفال للوقاية من خطر الهربس

ويقدم الدكتور محمد الكيلانى استشاري الاطفال وحديثي الولادة، نصائح للوقاية من خطر مرض الهربس وللأطفال بصفة خاصة، إذ قال خلال حديثه لـ«هُن»: «يمكن للأمهات أن تقي ابنها من مرض الهربس الذي ينتشر خلال هذه الفترة بشكل كبير من خلال العلاجات المنزلية، فضلًا عن الاستحمام بالماء المالح الذي يساعد في تخفيف الأعراض وتقليل حدتها، بجانب الجلوس في حمام دافئ».

وأضاف استشاري الأطفال خلال حديثه لـ«هُن»: «يجب على الأمهات تقديم المشروبات الباردة للأطفال لتقليل آلام قرح الفم ومنع إصابته بالجفاف الذي يؤثر بالسلب عليه نتيجة لرفض الطعام والشراب، والابتعاد عن المشروبات والمأكولات الحمضية التي قد تؤدي لتهيج القرح بالإضافة لضرورة عمل كمادات مياه باردة على الجلد تساعد على تقليل التورم والحكة عند الأطفال».

فيتامين سي وعسل

وأشار استشاري الأطفال وحديثي الولادة: «يمكن للأمهات استخدام المراهم ووضعها حول المنطقة المصابة وغسل اليدين بعد لمس تلك المناطق تجنبًا للعدوى، والأهم من ذلك هو عدم تقبيل الرضع والأطفال الصغار من فمهم، بالإضافة للحرص على التغذية السليمة للطفل وضرورة تناول العسل، ويُنصح بضرورة بعض الفيتامينات كفيتامين سي وفيتامين هـ تساعد على الشفاء».