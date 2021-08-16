ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021.. هذا رابط الحصول عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توتر وقلق كبيران، يسيطران على طلاب الثانوية العامة وأسرهم، قبيل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، إذ أنه من المقرر إعلانها، غد الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، خلال مؤتمر صحفي في حضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 على «الوطن»

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مجاميع نتيجة الثانوية العامة 2021 زي زمان

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021، غدا الثلاثاء، ومن المقرر إعلان المؤشرات الخاصة، ونسب النجاح، وأسماء أوائل الثانوية العامة، وكل التفاصيل المتعلقة بالنتيجة، خلال مؤتمر صحفي، في حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أوضح «شوقي» أن عملية الاتصال بالطلاب أوائل الثانوية العامة لم تتم بعد، حسبما شهدته بعض منصات التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة الماضية.

التعليم: فكرة المجاميع الخرافية لن تتكرر

أضاف طارق شوقي، أن من قام بعملية الغش من الطلاب، لن يحصل على حقوق وجهود الآخرين من المجتهدين والمتفوقين، فضلا عن أن الوزارة بذلت قصارى جهدها لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين من اجتهد وتفوق، ومن اعتمد على أساليب الغش، فضلا عن حرمانه من الوصول للدرجات التي رغب في تحقيقها بتلك الطريقة.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الطلاب سيلتحقون بكلياتهم من خلال مجاميع معتادة، مثل التي كانت تحدث في الزمن الماضي، ولن يتم تكرار سماع المجاميع والنسب الخرافية، التي كان يتم تطبيقها من خلال اتباع نظام الحفظ عند إجابة الأسئلة داخل الاختبارات المقررة.