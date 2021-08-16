كورونا اليوم: بشرى بشأن التطعيم.. وتحذير من ظهور طفرة جديدة للفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

تحذير من ظهور طفرة جديد للفيروس

يتوقع الدكتور يفغيني تيماكوف، أخصائي الأمراض المعدية، ظهور طفرة جديدة للفيروس التاجي المستجد في فصل الخريف.

ويشير الخبير في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن جائحة "كوفيد-19" بدأت تدريجيا تتراجع. ولكن فيروس SARS-CoV-2 المسبب لها لا يزال منتشرا في غالبية البلدان. ويستمر تسجيل سلالات جديدة من الفيروس التاجي المستجد، وقد يكون الخريف القادم هو الوقت المناسب لظهور الطفرة التالية، وفقا لروسيا اليوم.

بشرى بشأن التطعيم ضد "كوفيد-19".. يوفر مناعة أقوى من تلك الناشئة عن الإصابة بالمرض

نشرت منظمة الصحة العالمية في صفحتها على "فيسبوك" منشوراً بشأن التطعيم ضد "كوفيد-19".

يؤكد المنشور على أن المناعة الناشئة عن التطعيم ضد "كوفيد-19" أكثر فعالية من المناعة الناشئة عن الإصابة بالمرض، وأشارت صورة المنشور التي تحمل شعار المنظمة بأن التطعيم يقلل من خطورة الإصابة بالأعراض الشديدة للمرض أو الوفاة. وأن الإصابة بالمرض لا تضمن مناعة كاملة ضد المرض. أما التطعيم فيوفّر مستوى أقوى من المناعة، وفقا لروسيا اليوم.

الصحة العالمية: متلقو جرعتى لقاح كورونا يتمتعون بحماية ضد السلالات المتحورة

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن الأشخاص الذين تلقوا كلتا الجرعتين من اللقاح يتمتعون بحماية إضافية كما تقل احتمالية تعرضهم للإصابة بأعراض المرض الشديد أو الوفاة.

وقالت في بيان لها: تعد الإصابة بمتحور دلتا بين الأشخاص الملقحين أمرًا نادر الحدوث ولكن في حالة إصابتهم بالعدوى ليس من المرجح أن تظهر عليهم أعراض حادة أو يحتاجوا إلى الاحتجاز بالمستشفى، مشيرة إلى أن غالبية المصابين بتحور دلتا غير ملقحين وهم أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة تستدعى الاحتجاز في المستشفى.