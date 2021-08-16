في يوم ميلاده.. شاهد أبرز إطلالات الفنان تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يحل اليوم ذكرى ميلاد نجم الجيل الفنان تامر حسني الـ44، ويعتبر واحد من أهم وأبرز النجوم، وذلك لموهبته الكبيرة في الغناء والفن، ما جعله من نجوم الصف الأول، هو الفنان تامر حسني.

وفي التقرير التالى، نستعرض لكم أجمل وأبرز الإطلالات التي خطفت الأنظار، فيما يلي:

- بدلة باللون الأسود:

ارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها تيشرت وبنطلون بنفس اللون، إضافة إلى حذاء باللون الأسود، وإكسسورات مكونة من ساعة يد.

- تيشرت أبيض:

وظهر بإطلالة أخرى مرتدى، تيشرت باللون الأبيض، ونسق أسفله بنطلون باللون البيج، وحذاء باللون الأبيض.

- سويت شيرت باللون البرتقالي:

وطل بسويت شيرت باللون البرتقالي، مزود بأكمام، ونسفق أسفله تيشرت وبنطلون باللون الأسود، واستكمل إطلالته وارتدى حذاء بمزيج من اللوني الأبيض والبرتقالي.

- بدلة باللون الكافيه:

وارتدى بدلة باللون الكافيه، ونسق أسفلها قميص وبنطلون باللون الأسود، إضافة إلى حذاء بنفس اللون وساعة يد.

- تيشرت أسود:

وظهر بتيشرت باللون الأسود واستكمل إطلالته ببنطلون وحذاء بنفس اللون، وارتدى إكسسورات بسيطة مكونة من سلسلة، وساعة يد.

- بدلة باللون الأبيض:

ارتدى بدلة باللون الأبيض، ونسق أسفلها تيشرت وبنطلون بنفس اللون.

- البيبي بلو:

كما ظهر بقميص باللون البيبي بلو, مع بنطلون جينز باللون الغامق، ونسق مع إطلالته إسكارف باللون الأبيض، إضافة إلى ساعة يد.

- سويت شيرت باللون البني:

طل بسويت شيرت بمزيج من اللوني البني والأبيض والبرتقالي، مزود بأكمام، ونسق معه بنطلون باللون البيج الفاتح، إضافة إلى قبعة باللون الأسود.