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طريقة عمل شوربة السي فود داخل المنزل.. خطوات سهلة وبسيطة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل شوربة سي فود

يعد طبق شوربة السي فود، واحدًا من الأطباق التي يفضل تناولها كثير من الناس، سواء أثناء تواجدهم في المطاعم العامة، أو داخل المنزل، إذ تبحث العديد من السيدات عن طريقة تحضيرها في البيوت، لذلك يقدم لكِ «هن» خلال هذا التقرير، طريقة عمل السي فود، على طريقة الشيف شربيني، من خلال برنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل شوربة سي فود 

جمبري

سمك  

كاليمارى

جندوفلي

كابوريا 

مرقة سمك 

بصل 

ثوم  

كرات

كرفس

جزر

لورا

فلفل

ليمون

كريمة لباني

جوزة الطيب   

طريقة تحضير شوربة سي فود

اسلقى السمك والكاليمارى والجمبرى والكابوريا مع الكرفس والكرات والجزر والملح والفلفل.

ضعي الكريمة على النار مع شوربة السمك والجمبرى، ثم ضعى السمك والجمبرى والكاليمارى المسلوق، واتركيهم حتي تمام النضج.

ثم تقدم ساخنة بالهنا.

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طريقة تحضير مكرونة سي فود

مقادير عمل مكرونة سي فود

سي فود

مكرونة

ثوم

بقدونس

مرقة 

زيت

ملح

صلصة طماطم

عصير طماطم

فلفل   

طريقة تحضير مكرونة سي فود

في طاسة على النار ضعي قليل من زيت الزيتون والثوم المفروم والسي فود، وقلبي جيدا حتى تنضج.

ضيفي الملح والفلفل، ثم صلصة الطماطم وعصير الطماطم، ثم المكرونة.

قدميها مع البقدونس المفروم.

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طريقة تحضير فيتوتشيني سي فود 

مقادير عمل فيتوتشيني سي فود 

جمبري

سبيط 

مكرونة

بصل مفروم 

كاري

ثوم

مرقة

كزبرة خضراء

ملح – فلفل

فلفل ألوان

جزر مبشور

ريحان 

كريمة لباني

زيت

زيتون

نشا

جبن رومي مبشور 

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طريقة تحضير فيتوتشيني سي فود

في طاسة بها زيت على النار ضعي البصل المفروم والثوم المفروم وقلبيهم جيدا.

ضيفي الجمبري والسبيط ومكعب مرقة، والكاري والأعشاب، ثم الكريمة اللباني والجزر المبشور ورشة كزبرة خضراء والفلفل الألوان.

اسلقي المكرونة في ماء وملح.

ضيفي المكرونة للخليط وقدميها مع رشة جبن رومي على الوجه.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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