تأثر بقصتها الشيخ أحمد الطيب.. والدة أول الثانوية الأزهرية: مكالمته مسحت حزن السنين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مكالمة فارقة تلقتها مساء أول أمس، لم يستوعبها عقلها لثوانٍ معدودة، منذ سماعها صوت الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وهو يهاتفها، ليبارك لها على تفوق ابنها الطالب أمير محمد فهمي عمارة، بتحقيقه المركز الأول مكرر، بالشعبة العلمية بالشهادة الثانوية الأزهرية، إذ أحدثت السيدة عفاف توفيق الجوهري، صاحبة الـ59 عامًا، أثرًا كبيرًا في نفس شيخ الأزهر، والعديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثها عن تفوق أبنائها الثلاثة، وتحمل مسؤوليتهم بمفردها بعد رحيل الأب.

تفاصيل المكالمة

كان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلاله وهو يهنئ الطالب أمير عمارة، بتفوقه في الشهادة الثانوية الأزهرية، وحصوله على مجموع 100%، وترتيب الأول مكرر.

وبسؤال الدكتور أحمد الطيب، للطالب عن والديه، أخبره الأخير، بأن والده متوفى منذ 9 أعوام، ووالدته هي من ساندته في رحلة دراسته، ليطلب منه شيخ الأزهر التحدث إليها، من أجل تهنئتها، ما أدخل السرور على قلبها.

وخلال المكالمة، أوضحت السيدة لشيخ الأزهر، أن ابنتيها من الأوائل أيضا بالثانوية الأزهرية، موضحة أن إحداهما وتدعى «مريم» معيدة بكلية الصيدلة جامعة الأزهر، والأخرى وتدعى «أميرة» تدرس بالفرقة الثالثة في كلية الطب بالجامعة ذاتها، وأن ابنها «أمير» سيلتحق بكلية الطب أيضا، بعد تفوقه، ليصفها «الطيب»، بأنها «امرأة بـ100 أب».

والدة أمير: كنت هطير من الفرحة

في تصريحات خاصة لـ«هن»، كشفت السيدة عفاف الجوهري، عن كيفية مساندتها ودعمها لابنها خلال تلك المرحلة التعليمية الشائكة، موضحة أنها كانت تساعده في تنظيم أوقاته تجاه المذاكرة، كذلك وجوب تحري الدقة خلال تلقي دروسه، وهو ما تنصح به العديد من الأمهات، للقيام به تجاه أبنائهم في هذه المرحلة.

وعن لحظة تلقيها نبأ تفوق ابنها، قالت الأم الخمسينية: «كنت هطير من الفرحة، وكنت متوقعة بنسبة كبيرة أنه هيطلع من الأوائل، لأني كنت عارفة هو بيعمل إيه كويس».

وعن مهاتفة شيخ الأزهر لها لتهنئتها، بحصول «أمير» على المركز الأول مركر، قالت: «مصدقتش نفسي، ومكالمته مسحت حزن السنين اللي فاتت دي كلها عن قلبي».