ملك أحمد زاهر لمهاجي شقيقتها بعد تجاهل حداد دلال عبد العزيز: لا عيب ولا حرام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، لانتقادات حادة من الجمهور، بعدما ظهرت في حفل الفنان عمرو دياب، في الساحل الشمالي، بعد أيام قليلة من ظهورها في جنازة الفنانة دلال عبد العزيز، في حالة انهيار من شدة البكاء، ما أوقعها في فخ الانتقاد والهجوم.

وعبر خاصية القصص المصورة بـ«انستجرام»، دافعت الفنانة ملك أحمد زاهر، عن شقيقتها «ليلى»، بعدما وجه إليها أحد متابعيها سؤالًا حول الموقفين المتناقضين، جاء نصه: «في ناس منتقداكم عشان حفلة عمرو دياب.. تردي عليهم بإيه؟»، وردت «ملك» مبررة ذلك: «ولا حاجة، غير أن أختي كانت حالتها النفسية وحشة، فبعد أسبوع من الوفاة أخدنها الحفلة، عشان تفك شوية.. لا هي حاجة عيب ولا حرام».

وأضافت ملك أحمد زاهر، في تعليقها: «محدش في اللي بينتقدوا حاطط نفسه مكانا، ولا أصلا ليه دعوة، كل واحد حر في حياته، ويا ريت يخلوهم في حالهم».

وتلقت ملك زاهر، سؤالا آخر عن حالة شقيقتها «ليلى»: «ليلى عاملة إيه دلوقتي، لأنها مبتنزلش استوري طمنينا عليها»، وأجابت شقيقة الفنانة الشابة: «الحمد لله بقت أحسن كتير، عشان أخدنها وخرجنها، وهي بتدعى طول الوقت لأستاذة دلال عبد العزيز.. وربنا الحمد لله هاديها».

ليلى أحمد زاهر

كان مسلسل «في بيتنا روبوت»، آخر أعمال ليلى أحمد زاهر، الذي شاركت بطولته مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وعدد من الفنانين، أبرزهم: هشام جمال، وعمرو وهبة، وشيماء سيف.

وقدمت ليلى أحمد زاهر، الموسم الثاني من برنامج «هزر فزر»، على قناة «CBC»، الذي قدمت الفنانة هنا الزاهد موسمه الأول، وهو من البرامج الترفيهية، التي تعتمد على استضافة فريقين من الفنانين، يدخلوا في منافسة على مجموعة من الألعاب المعتمدة على المعلومات الفنية وسرعة البديهة.