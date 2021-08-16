لايف ستايل

الامارات | الداخلية المصرية: لم نلق قنابل مسيلة للدموع على حفل عمرو دياب !

0 نشر
متابعة الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية المصرية: لم نلق قنابل مسيلة للدموع على حفل عمرو دياب ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت وزارة الداخلية المصرية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز او قنابل مسيلة للدموع على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح.

وأحيا النجم المصري حفلا غنائيا كبيرا، الجمعة، في مدينة العلمين، بدأه بأغنية "يا أنا يا لأ" وسط حفاوة كبيرة من جمهوره.

وشهد الحفل تزاحما جماهيرا غفيرا قبل انطلاقه بساعات، وشهدت الطرق المؤدية إلى الحفل تكدسا مروريا مبكرا نظرًا لتوافد الجمهور لحضور الحفل من مختلف منتجعات الساحل الشمالي والإسكندرية.

كما شهد الحفل لفتة إنسانية من عمرو دياب الذي استقبل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة على المسرح، وطلب من الجمهور تحيته.

وعبّر الشاب عن حُبه للفنان المصري على المسرح قائلًا: "أنا بحبك" ثم احتضن الفنان ليقول دياب للجمهور "نحييه تحيه كبيرة جدًا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا