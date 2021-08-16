الامارات | بعد مقاطعته من قبل هوليوود.. جوني ديب: لا تعاقبوا فيلمي بسببي

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقاطعته من قبل هوليوود.. جوني ديب: لا تعاقبوا فيلمي بسببي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الممثل الأمريكي جوني ديب، إنه يتعرض لحملة مقاطعة شرسة، وهذا سبب عدم طرح فيلمه الأخير Minamata (ميناماتا) في أمريكا.

وذكر الممثل في لقاء مع موقع "ذا صنداي تايمز"، أن سمعته في الإعلام تقف في طريق توزيع الفيلم في أمريكا.

ويتناول فيلم "ميناماتا" قصة مصور صحفي يدعى يوجين سميث، يوثق تأثير التلوث الصناعي على سكان ميناماتا في السبعينيات.

ونوَه "ديب" إلى أهمية فيلمه، بقوله: "بعض الأفلام تلمس الأشخاص، وهذا الفيلم يلمس بشكل خاص أهل ميناماتا، وهؤلاء اختبروا نفس الظروف، كل هذا لماذا، كي تقاطعني هوليوود؟"

وأضاف: "ممثل واحد في موقف فوضوي سيء، لا يساوي تعب كل هذه الأعوام، الفيلم يستحق المشاهدة والدعم، لأن لدينا مسؤولية تجاه الضحايا".

وذكر موقع "ذا تايمز" الأمريكي، أن هذه هي أول مقابلة إعلامية يجريها جوني ديب منذ قضيته الشهيرة ضد صحيفة "ذا صن"، والتي خسرها في النهاية.

وقدم جوني ديب عام 2018 دعوى قضائية ضد صحيفة "ذا صن"، بعد أن وصفته في مقال بـ "ضارب زوجته"، إبان اتهام زوجته السابقة أمبر هيرد له بالاعتداء عليها جسديًا، وإنكار "ديب" التهمة.

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