7 نصائح بسيطة للسيطرة على ضغط الدم: اتعشى واتمشي ونام كويس

القاهرة - سمر حسين - صحة

ضغط الدم من أكثر الأمراض المنتشرة التي تصيب الكثيرين، وتجاهله ربما يزيد من خطورته، وقد يؤدي إلى الإصابة بأمراض أخرى، تصل إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لأن ضغط الدم يتأثر بالكثير من العوامل النفسية والجسدية.

وقدم الطبيب السويدي ماتس هالدين، مجموعة من النصائح والخطوات التي يجب أن نتبعها للحفاظ على مستوى ضغط الدم، الذي يكون في مستواه الطبيعي حين يسجل 120/80، وهو ما ينطبق عادة على الشباب والأصحاء، بحسب ما عرضته «سبوتينك».

ممارسة التمارين

تقلل ممارسة التمارين الرياضية بشكل معتدل، وليكن المشي لمدة نصف ساعة يوميًا، من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ويمكنك أيضًا تقسيم النشاط البدني إلى أجزاء قصيرة، مثل المشي 3 مرات في اليوم لمدة 10 دقائق، أو استبدال المصعد بصعود السلم.

استغل الهاتف الذكي

ينصح بالاستفادة من الهاتف الذكي أو سوار اللياقة البدنية، الذي يتتبع التمارين الرياضة وانتظامها، إذ تعتبر 10 آلاف خطوة في اليوم، هدف صحي عظيم.

تجنب الضغط النفسي

الضغط النفسي يؤثر بشكل سلبي على مستوى ضغط الدم، لذلك حافظ بقدر الإمكان على الاسترخاء، وتجنب الانفعالات.

ابتعد عن الشاشات الإلكترونية

لا بد من الحصول على قسط وفير من الراحة والابتعاد عن الشاشات الإلكترونية، مثل الهاتف والكمبيوتر والتليفزيون، من وقت لآخر، لتجنب القلق.

النوم

النوم الجيد لمدة 7 ساعات يوميا يعمل على استقرار ضغط الدم.

الأكل الجيد

تناول الأكل بشكل منتظم، لأن زيادة الوزن تؤثر أيضًا على ضغط الدم، ومن الأفضل الحد من حصص الطعام التي يتم تناولها، إذ ينصح بالالتزام بالنظام الغذائي «المتوسطي»، ويمشل زيت الزيتون والفاصوليا والعدس والأسماك والمحار والخضروات والفواكه.

ويجب الحد من استخدام المنتجات شبه المصنعة والدهون المشبعة الموجودة بكميات كبيرة في النقانق ومنتجات الألبان عالية الدسم، على أن يكون الطعام مملح بشكل أقل، لأن هذا المكون يؤثر على وظائف الكلى، وبدوره يزيد من ضغط الدم.

التدخين

التدخين يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك حاول أن تبتعد عنه تماما.