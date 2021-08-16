على لسان الشيخ الشعراوي.. دعاء يخلصك من قلق نتيجة الثانوية العامة 2021 (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

حالة من القلق والتوتر يعيشها طلاب الثانوية العامة وأسرهم، خلال الساعات الصعبة التي تسبق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، المقرر ظهورها يوم غد الثلاثاء، في تمام الواحدة ظهرا، خلال مؤتمر صحفي، بحضور وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي.

دعاء يخلصك من قلق نتيجة الثانوية العامة 2021

خلال تلك الآونة، يحرص كثير من الطلاب والأسر، على البحث عن طرق للتخلص من مشاعر القلق والتوتر، التي تصيبهم، وتسيطر على أفعالهم بصورة واضحة، وحسبما كشف الشيخ متولي الشعراوي، في حديث سابق، أن هناك دعاءً يساعد الشخص للتغلب على مشاعر القلق التي تنتابه، نحو أي أمر عند ترديده، وهو قول: «حسبنا الله ونعم الوكيل».

وأوضح «الشعراوي» في حديثه: «قد أعطى سيدنا جعفر بن أبي طالب، وصفة للخوف الذي يعتري الإنسان، والوصفة هي أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن كل ما يخيفك دون قوة الله، وما دام كل ما يخيفك دون قوة الله، فأنت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل في مواجهة ما يخيفني».

نصائح قبيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

هناك مجموعة من النصائح، التي يجب على الطالب إدراكها قبل تعرفه على نتيجته بالثانوية العامة، وفقًا لتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وهي:

- لا يتم إعادة تصحيح ورقة الطالب المتظلم على درجات اختباره، لكنه يتم إعادة تجميع الدرجات في حالة عدم حساب أي درجة من أسئلة المادة.

- من المقرر أن التظلمات ستكون ورقية، وسيتم فحصها يدويًا.

- ضرورة ضبط النفس لدى الطلاب، والاستعداد لتقبل النتيجة أيًا ما كانت، والتفكير في المستقبل بصورة جدية، نحو اختيار الكليات المسموحة للطالب.

- التعامل بحكمة مع أزمة الـ1%، التي يتعرض لها معظم الطلاب، وبشكل خاص المتفوقين منهم، التي تحول بينهم ودخول الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها.