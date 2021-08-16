أغرب من الخيال.. خطة بسمة بوسيل للزواج من تامر حسني: كانت معجبة مهووسة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر الفنان تامر حسني، من أشهر المطربين الذين تعجب بهن الفتيات وتقعن في حبهن، بل يعيشن قصص حب كبيرة على أغانيه، إذ يعتبرونه الرجل المثالي ويتمنين الزواج به، ولعل قصة زواجه بالمغربية بسمة بوسيل، خير دليل على تلك الحالة، إذ كانت واحدة من أهم معجبات «نجم الجيل»، لا تترك مناسبة إلا وتجعله شريكا فيها، حتى قبل أن يتعرفا على بعضهما، إذ أن بدأت رحلة حبها له من داخل غرفتها الشخصية في منزلها، حيث كانت صوره تملأ جميع الأرجاء، بل قررت دخول عالم الغناء للتقرب منه.

ويقدم «هن» في عيد ميلاد الفنان تامر حسني، رقم 44 الذي يوافق اليوم 16 أغسطس، كواليس ولقطات من حياة «نجم الجيل» وزوجته المغربية بسمة بوسيل، وقصة تحول علاقتهما من إحدى معجباته إلى زوجته وأم أولاده.

حب لا بلا حسابات

فارق العمر بين تامر حسني وبسمة بوسيل، تخطى 14 عامًا، لكنه لم يشكل عائقًا من ناحيتها، لثبت مقولة أن الحب لا يعرف السن، ويتغلب على الحواجز، مؤكدة أن العاطفة حينما تتدخل وتسيطر على القلب، لا يستطع العقل أن يقول كلمته أو يتغلب عليها.

لم يكن يشغل بال بسمة بوسيل، أي حسابات، سوى أن تُصبح زوجة تامر حسني، ورفيقته وشريكته في الحياة، إذ كانت تتعامل مع صوره، كإنه خطيبها وزوجها المستقبلي، فضلًا عن كلمات الغزل ورسائل الحُب التي كانت تكتبها له وتدونها في مفكرتها الخاصة، واستمرت على هذا الحال حتى وقع في حبها، وتحقق مرادها.

الغناء من أجل اللقاء

قررت المعجبة المغربية، الانضمام لبرنامج اكتشاف الأصوات والمواهب الشهير «استار أكاديمي» في نسخته السادسة، وتفوقت على المتسابقين حتى وصلت للنهائيات، وحصلت على المركز الثاني، فلم يكن هدفها دخول عالم الفن من أجل الفن، بل اتخذته سبيلا، يسهل لها فرصة لقاء حُب عمرها ومطربها المفضل تامر حسني، وهو ما حدث بالفعل.

وتحدث الفنان تامر حسني، عن كواليس ارتباطه وزواجه من المغربية بسمة بوسيل، خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، للحديث عن كواليس وأسرار من حياته الشخصية والعملية.

حانت الفرصة أخيرا

اللقاء الأول الذي جمع بين الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل، كان أثناء إحيائه حفلًا بالمغرب، لتتاح الفرصة أخيرا، للمعجبة الولهانة لرؤيته عن قرب داخل بلدها، بعدما طلبت من بعض الأصدقاء المشتركين بينهما تسهيل فرصة اللقاه،

يحكي تامر حسني، تفاصيل اللقاء الأول مع معشوقته بسمة بوسيل، قائلا: «كنت ساعتها في الزحمة ومعرفتش أشوفها كويس، واتضح بعد كده أنها اتجهت للأغاني، عشان تقرب مني وتغني معايا، وأنا بحب صوتها جدا، والأغاني بتاعتها معروضة حتى الآن».

زواج تامر حسني وبسمة بوسيل

في عام 2012، فاجأ الفنان تامر حسني معجباته وجمهوره بزواجه من الفنانة المغربية بسمة بوسيل، دون إقامة حفل زفاف، إذ أعلن الخبر عبر مقطع فيديو، شاركه -آنذاك- عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، كشف خلاله كواليس قصة الحب التي بدأت بينه وبين زوجته كعلاقة عمل، تحولت لصداقة ثم حب، وعندما تأكد الثنائي من مشاعرهما، توجه المطرب لطلب يدها من والدها، وتم عقد القران، وأثمرت هذة الزيجة عن إنجاب ابنتين، تاليا وأمايا، وولدًا اسمه آدم، لتقرر الفنانة اعتزال الفن والغناء والتفرغ لأسرتها.