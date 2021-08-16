قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. سمية الخشاب تدعو للطلاب بالنجاح: كله بيتعوض (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الدعم المستمر، تحرص الفنانة سمية الخشاب، على تقديمها لطلاب الثانوية العامة وأسرهم في تلك الأوقات الحرجة، بهدف مساندتهم قبيل ساعات من إعلان نتيجة نهاية العام، المقرر لها يوم غد الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وبالتزامن مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة، توجهت الفنانة سمية الخشاب، بدعاء خاص لطلاب الثانوية العامة، خلال الساعات القليلة الماضية، عبر حسابها بتطبيق «تويتر»، إذ كتبت: «النتيجة قربت يا حلوين، يا رب تفرحوا بنجاحكم، وتفرحوا أهاليكم، وأيا كانت النتيجة متضايقوش، وكله بيتعوض، واللي جاي دايما أحلى».

وأعادت سمية الخشاب، نشر تغريدة مسبقة لها، كانت تدعم فيها طلاب الثانوية العامة، دونت خلالها: «عمر ما نتيجة دراسة كانت نهاية العالم، ومتسمحوش لأي حد يقلل من قدراتكم، عشان درجات، ومتخلوش أهلكم يقارنوا بينكم وبين أي حد من قرايبكم جايب أعلى».

سمية الخشاب تهاجم الشباب بسبب «مكانكم المطبخ»

على مدار الأيام القليلة الماضية، أحدثت الفنانة سمية الخشاب حالة من الجدل نحوها، بعدما وجهت رسالة لاذعة للشباب، خلال أحد النقاشات عن الزواج والحياة الاجتماعية.

ودونت «سمية» عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، مستنكرة المقولة التي يتم تداولها بين الكثيرين، التي تشير إلى أن المكان الوحيد الذي يليق بالنساء هو المطبخ، معقبة: «إحنا بنعرف نعمل كل حاجة زيكم بالظبط، ويمكن أحسن كمان»، وواصلت: «لكن لو شايف المطبخ هو الحاجة الوحيدة اللي بنعرف نعملها، طبّق المقولة دي على أهلك بس».

سعر روب سمية الخشاب في آخر جلسة تصوير

خلال الأسابيع القليلة الماضية، تصدرت سمية الخشاب تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، بعد خضوعها لجلسة تصوير مثيرة، ظهرت خلالها مرتدية «روب» باللون الأحمر، وهو ما أثار السخرية والانتقادات نحوها من قبل بعض المتابعين.

وبالبحث تبين أن «الروب» من تصميم الماركة العالمية الشهيرة «فيرزتشي»، وبلغ سعره نحو 425 يورو، أي ما يعادل قرابة الـ8 آلاف جنيه مصري.