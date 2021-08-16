إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 غدا.. وزير التعليم يعتمدها قبل المؤتمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ليلة صعبة تفصل طلاب الثانوية العامة 2021، عن النتيجة التي تظهر غدًا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادها التام لإعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل المؤتمر الرسمي، ويمكنك معرفة النتيجة من خلال الاسم ورقم جلوس الطالب.

نتيجة الثانوية العامة 2021.. بالاسم ورقم الجلوس

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وشهد هذا العام 2021 أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، في مرحلة الثانوية العامة، الذين خاضوا الامتحانات بنظام «البابل شيت»، إذ بدأت الامتحانات في الفترة من 10 يوليو الماضي، واستمرت حتى 2 أغسطس الجاري، ورغم الإجراءات المشددة التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للقضاء على ظاهرة الغش والتسريب، إلا أنها وجدت أيضًا بعض المحاولات، وقامت الوزارة بحجب قرابة 360 طالب وطالبة، ممن ساهموا في هذه الظاهرة.

ونظرًا لاستمرار فيروس كورونا المستجد، وضعت أيضًا، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات المشددة لحماية الطلاب من الإصابة بالفيروس اللعين، خلال تأدية الامتحانات، إذ وفرت جميع الاحتياجات اللازمة، من قياس درجة الحرارة وبوابات التعقيم وغيرها من الإجراءات الاحتياطية، لمنع انتشار العدوى بين الطلاب.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021

كشفت مصادرة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021، موضحة أن الطالبات تفوقن على الطلاب الذكور في الشعبتين العلمية والأدبية، وربما لم يكن هذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها الفتيات على الذكور، فهو أمرًا معتاد.

وأشارت المصادر بالوزارة، إلى أن النتيجة هذا العام ستكون موضحة للطلاب عن جميع السنوات السابقة، إذ بإمكان الطالب معرفة مستواه في كل مادة، مقارنة بباقي زملائه على مستوى الجمهورية.

ونصحت سوزان سمير، الخبيرة التربوية، خلال تصريح لـ«الوطن»، أولياء الأمور بضرورة تعزيز الثقة بين أبنائهم، وأن التصحيح الإلكتروني الذي تتبعه الوزارة هذا العام، سيعطي النتيجة بشكل أكثر موضوعية وتميز في درجات الطلاب، وستكون النتيجة بطريقة صحيحة، وعدم حصول الغشاشين على درجات، نظرا لاختلاف نماذج الأسئلة وترتيبها من ورقة لأخرى.

تقبلوا نتيجة الثانوية العامة

طالب الدكتور عنتر عبد العال، أستاذ التربية بجامعة سوهاج، أولياء الأمور، بضرورة التركيز مع أبنائهم على التخصصات الجديدة في مرحلة التعليم العالي وهي الجامعة، بعد الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، ما يضمن حصول الطلاب على فرصة جيدة عقب التخرج من الجامعة.

وتابع عبد العال، خلال حديثه لـ«هن»، بأنه على الطلاب وأولياء الأمور ضرورة تقبل نتيجة الثانوية العامة 2021، خاصة أنها ليست نهاية العالم، بل مرحلة تعليمية يمر بها الطالب، ويليها عدد من المراحل المختلفة، سواء في الجامعة أو سوق العمل، لإبراز نجاحه وتميزه.