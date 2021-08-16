«أم العروسة» مفيدة شيحة تحتفل بخطبة ابنتها في حفل عائلي (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت المذيعة مفيدة شيحة، بخطوبة ابنتها منة الله عماد، على عبد الرحمن هشام، مالك أحد شركات التسويق، في أجواء عائلية بحضور الأسرتين والأقارب والأصدقاء المقربين، خاصة أسرة برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، في مقدمتهم الفنانة والإعلامية منى عبد الغني والإعلامية سهير جودة.

وشاركت الإعلامية مفيدة شيحة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عددا من صور الحفل، معلقة: «أنا أم العروسة».

مفيدة شيحة «شكلها أصغر من بنتها»

لاقت الصور التي شاركتها الإعلامية مفيدة شيحة، استحسان المتابعين، إذ تفاعل عدد كبير منهم معها، وجاءت التعليقات ما بين المباركات والتهاني والإشادة بأناقتها في حفل خطبة ابنتها: «قمر يا أم العروسة»، «بنتك نسخة طبق الأصل منك»، «قصدك أختها مش أمها»، «قمرين»، «عقبال ما تشيلي عيالها وتفرحي بيها».

وتواصلت التعليقات: «حلوين ومفيش إلا أنتوا»، «عقبال الفرح»، «شكلك قمر يا مفيدة بجد»، «دي اللي قال عليها كاظم كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى»، «ما شاء الله تبارك الله.. الف مبروووك يا أحلى أم عروسة، وربنا يسعدها ويكمل على خير يا رب، ويسعدك ويفرح قلبك»، «شكلك أصغر منها».

مفيدة شيحة وابنتها منة الله

علاقة صداقة قائمة على التناغم تجمع بين الأم مفيدة شيحة، والابنة منة الله، بخلاف التشابة في الملامح الذي جمع بينهن، وهو ما ترجمته بوضوح الصور التي تشاركها المذيعة المعروفة، وجلسات التصوير التي يخضعن لها.

وكانت الابنة منة الله، فاجأت والدتها الإعلامية مفيدة شيحة، بمداخلة هاتفية في عيد الأم من الماضي، تحدثت خلالها عن كواليس علاقتهما، إذ قالت: «أمي كل سنة وأنتي طيبة، ربنا يخليكي ليا ودايما موجودة، دعوتك قبل ما أسيب البيت، دي من أكتر الحاجات المهمة في حياتي، أنا بحبك أوي يا أمي، ولو قدرت أدي من عمري ليكي هديكي».

وظهرت الأم والابنة في جلسة تصوير جمعت بينهما، في 22 مارس الماضي، شاركتها مفيدة شيحة، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، معلقة: «والنبي حد هنا يقترح على منه هدية تجبيبهالي، لاحسن شكلها كده جاية تتصور بس».