هنا الزاهد عن خلافاتها مع أحمد فهمي: بقفل السكة في وشه وأعمله بلوك (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

روت الفنانة هنا الزاهد، كواليس من علاقتها بزوجها الفنان أحمد فهمي، خلال استضافتها في برنامج الأسئلة الشهير «في البوكس»، إذ وردها سؤال حول تفاصيل قيامها بعمل «بلوك» لزوجها مرة واحدة، لتصحح المعلومة بأنها كانت مرتين، بسبب اندلاع مشكلات وخلافات بينهما، ما أثار غضبها.

هنا الزاهد بقفل السكة في وشه

«كل الناس عارفة المرة اللي أنتي عملتي فيها بلوك، لفهمي وهل موضوع البلوك ده اتكرر تاني ولا لا؟»، سؤال تلقته هنا الزاهد، خلال البرنامج، لكن ردها كان مفاجئ:«مكانتش مرة كانت مرتين، علشان كان في خناقة بينا كده، وعملتله بلوك، وكانت الأولى هزار علشان كان هو بيقعد يشتم، وقالي وقتها يابنتي أنتي مجنونة».

وتابعت: «المرة التانية كانت على الواتساب، وإحنا بنتكلم وبنبقى متحمسين أوي في الكلام، ويلاقي إن الصورة مبقتش ظاهرة عنده، فيتصل بيا يقولي أنتي مجنونة، إيه اللي أنتي بتعمليه ده»، مشيرة إلى أنها تلجأ إلى طريقة أخرى في الخلافات: «ممكن أقفل السكة في وش أحمد فهمي أو أختى فرح».

شائعات الحمل ترافق هنا الزاهد

انتشرت شائعات خلال الأونة الأخيرة، تشير إلى حمل هنا الزاهد، وانتظارها مولودها الأول من زوجها الفنان أحمد فهمي، بسبب زيادة وزنها، ما جعل الأقاويل تتكاثر بشأن هذه القصة، التي نفتها الفنانة خلال برنامج «في البوكس»، وصححت تلك المعلومة المغلوطة.

أوضحت هنا الزاهد: «وزني زاد كام كيلو، والناس افتكرت إني حامل، كان وزني 49 كيلو ووصل لـ53، وكان ظاهر وأنا في آخر مناسبة حضرتها في الفستان وجود كرش صغير»، متابعة: «كنت عايزة أبان رفيعة ووسطي أرفع في الفرح، وبعده اكتشفت أن شكلي مش عاجبني، وقررت أتخن شوية، لأن عضمي قليل، والدهون بتزود جسمي».