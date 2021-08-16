هذا ما يحدث لك إذا تناولت أكثر من 3 ثمرات تين شوكي يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يوفر التين الشوكي العديد من الفوائد الصحية والجمالية، بسبب وفرة العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية وما إلى ذلك.

ويجب تناوله باعتدال حيث توجد بعض الآثار الجانبية للإفراط في أكله وتناول أكثر من 3 ثمرات في اليوم، وهي كالتالي وفق ما أورد موقع "goodhealthall".

1- الكثير من الألياف الغذائية ضار بالمعدة:

يحتوي التين الشوكي على ألياف غذائية وملينات طبيعية تعمل على تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل آلام البطن والغازات والانتفاخ وعسر الهضم وانتفاخ البطن، ومع ذلك.

قد تؤدي الألياف الغذائية عند تناوله بكثرة، إلى زيادة نشاط الأمعاء وتسبب الإسهال وعدم الراحة في المعدة والغازات المعوية وانسداد الأمعاء وسوء الامتصاص، كما تمتص الألياف الغذائية الماء الزائد من الأمعاء بكميات زائدة، مما قد يسبب الإمساك.

2-ي زيادة في مضادات الأكسدة:

غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين ج وفيتامين أ والمركبات الأخرى ذات الصلة التي تحمي خلايانا من أضرار الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بمختلف أنواع السرطان، والجذور الحرة هي أيونات غير مستقرة تستقر عن طريق سرقة الإلكترونات من الجزيئات المجاورة، والقيام بذلك يسبب ضررًا مؤكسدًا لها، ولكن تناوله بجرعات كبيرة، يسبب زيادة المستويات العالية من فيتامين هـ من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

3- ردود فعل تحسسية لدى بعض الأفراد:

بعض ردود الفعل التحسسية الشائعة التي تسببها التين الشوكي هي تورم الشفاه واللسان وجفاف الفم والتهيج والحكة في الحلق والطفح الجلدي، لذا من الأفضل تجنب التين الشوكي إذا كنت تعاني من حساسية من التين الشوكي.

4- يضر بالحمل:

التين الشوكي غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية، وتشتهر هذه المركبات بالحفاظ على حمل صحي، كما أن فيتامين ج والمركبات الأخرى ذات الصلة مثل الفلافونويد، تحمي الجنين من أضرار الجذور الحرة، ويعزز حمض الفوليك في التين الشوكي نمو دماغ الجنين، ويحمي من عيوب الأنبوب العصبي.

وينظم التين الشوكي مستوى السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بسكري الحمل أثناء الحمل، ومع ذلك بعد تناوله بكميات زائدة، قد تسبب الألياف الغذائية في التين الشوكي مشاكل في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم، وعدم الراحة في المعدة، والإسهال، والغازات المعوية، وانسداد الأمعاء.

5- انخفاض ضغط الدم:

يحتوي التين الشوكي على البوتاسيوم الذي يساعد على تحسين الأوعية الدموية والدورة الدموية، ولكن تناوله بكميات كبيرة يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم إلى ما دون المستوى الصحي، ويسبب الدوخة والإغماء والغثيان والجفاف وقلة التركيز وعدم وضوح الرؤية والجلد الشاحب.

6- زيادة الوزن:

يساعد تناول التين الشوكي بشكل معتدل على إنقاص الوزن بسبب قيمته الحرارية المنخفضة البالغة 42 سعرة حرارية لكل 100 جرام، كما أن الألياف الغذائية الموجودة في التين الشوكي توفر الشعور بالشبع والتحكم في الإفراط في تناول الطعام، ولكن إذا كنت تستهلك التين الشوكي بشكل مفرط، فقد يزيد من كمية السعرات الحرارية التي تتناولها، وبالتالي يتسبب ذلك في زيادة الوزن.