السر في 4 قواعد.. كيف حافظت جينيفر أنيستون على شبابها رغم تجاوزها 50 عاما؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث كثير من الفتيات عن السر وراء جمال ورشاقة الفنانة العالمية جينيفر أنيستون، التي ما زالت تحتفظ بهيئة جسمها ومظهرها، وكأنها فتاة صغيرة، رغم أن عمرها تجاوز 52 عامًا، ما يدل على أنها تتبع نظام غذائي وصحي.

وحلل موقع «هيلث لاين»، الجوانب الرئيسية التي تعتمد عليها النجمة الأمريكية، سواء في النظام الغذائي أو اللياقة البدنية، حتى تبدو جينيفر أنيستون كشابة في سن صغيرة.

النظام الغذائي

لم تمتلك «جينيفر» نظاما غذائيا محددا وواضحا، وليس لديها قواعد صارمة، فيما يخص الأطعمة التي يمكنها أن تتناولها أو لا تتناولها، لكن في النهاية يهدف النظام الغذائي لها، إلى تعزيز الصحة الجسدية.

ويرتكز النظام الغذائي للنجمة الأمريكية، على الأطعمة المفيدة مثل: الفواكه والخضروات، كما أنها تعتمد على التوازن الجيد بين البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية للقلب، بالإضافة إلى أنها تحد من الأطعمة المصنعة والسكر المضاف من الأطعمة، مثل: الحلوى والحلويات.

الصيام المتقطع

تتبع جينيفر أنيستون، نظام الصيام المتقطع، إذ أنها تتناول الطعام خلال 8 ساعات فقط في اليوم، وتمتنع عنه باقي اليوم، أي نحو 16 ساعة، فهي تتوقف عن تناول العشاء، وتؤخر الإفطار حتى 10 صباحًا.

يركز نظام «جينيفر» الغذائي بشكل عام على المكونات الغنية بالعناصر الغذائية، منها: الفواكه والخضروات والبروتينات والدهون الصحية للقلب.

أطعمة تتجنبها

تبتعد النجمة الأمريكية عن الأطعمة المصنعة من نظامها الغذائي، كما أنها تحد من تناول السكر، لذلك يمكنك الابتعاد أيضًا عن الأطعمة المصنعة، مثل: البطاطس المقلية، والمعجنات والوجبات السريعة، والحلويات أيضًا، مثل: المخبوزات، البسكويت، وأيضًا المشروبات الغازية والسكر المضاف.

ممارسه الرياضة

تمارس جينيفر أنيستون، الرياضة لمدة 5 أيام في الأسبوع، وتقوم على تغيير روتينها، لزيادة نمو العضلات وتحقيق أقصى قدر من النتائج، ومن ضمن الأنشطة التي تعتمد عليها: اليوجا، الملاكمة، الركض، ركوب الدراجات، التمارين الهوائية القائمة على الرقص، تمارين القوة.