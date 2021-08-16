هل يجب تغيير الملابس أو الفرش بعد انتهاء فترة الحيض؟.. الإفتاء ترد

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ردت دار الإفتاء على سؤال إحدى المتابعات عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وكان السؤال «هل يجب تغيير الملابس أو الفرش بعد انتهاء فترة الحيض؟».

الإفتاء: النجاسة تكون دائما في الدماء نفسها وليس في المرأة

وقال أحد مشايخ الدار في فيديو قصير جرى نشره على الصفحة، إنه لا ينصح بتغيير الملابس أو الفرش بعد انتهاء فترة الحيض طالما لم يصل لهم دم الحيض من الأساس، لافتا إلى أن النجاسة تكون دائما في الدماء نفسها، وفي حال وقع الدم على الفرش فيكون المكان الواقع عليه الدم هو المكان النجس وحده.

وتابع: «الجزئية إللي جه عليها الدم هي دي الجزئيه النجسة فقط، وممكن أغسلها وحدها أو أغسل ملاية السرير أو الهدوم وده يجوز، ولكن اللي لازم نعمله أنه لو جاء الدم على جزء من الملابس أو الفرش نغسل الجزء فقط ولكن ليس الهدوم كلها».

الإفتاء: «إذا كانت المرأة محطاطة ولم يصل الدم للملابس أو الفرش أو غيره فلا حرج في ذلك

وفند: «إذا كانت المرأة محطاطة احتياطا شديدا ولم يصل الدم إلى الملابس أو الفرش أو غيره، فلا أغسل الملابس أو الفرش أو أغسل أي شئ متعلق بالهدوم أو الأثاث أو الأشياء التي لم يصل إليها الدم».

واختتم: «النجاسة ليست بوجود حائض لدى المراة، ولكن النجاسة دائما ما تكون في الدم، والذي يخرج منها، ولكن المرأة نفسها هي طاهرة، وإذا لمست بيدها شئ ويديها نظيفة فيكون ما لمسته طاهر، ولا حرج في ذلك».