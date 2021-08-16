أحضان وقبلات ودموع.. معجبات تامر حسني دائما تثرن الجدل «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال مسيرته الفنية الطويلة، عادة ما تعرض الفنان تامر حسني الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ44 اليوم، لمواقف محرجة مع عدد من معجباته، وهو ما جعله يتصدر التريند في الكثير من الأحيان.

ويرصد «هن» خلال التقرير التالي، أبرز تلك المواقف التي تعرض لها خلال السنوات القليلة الماضية.

بكاء وانهيار

خلال الشهر الماضي، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة، وهي تنهار من البكاء عند رؤيتها للفنان تامر حسني، خلال حضوره العرض الخاص لفيلم «مش أنا».

وفي الفيديو، ظهر «تامر» وهو يحاول تهدئة الفتاة، إلا أنها استمرت في نوبة البكاء، وقد وجه لها بعض رواد السوشيال ميديا الانتقادات حول تصرفها واصفين إياه بـ«الأفورة».

أحضان وقبلات

وفي موقف آخر، تعرض «تامر» لموقف محرج آخر، خلال إحيائه إحدى الحفلات في الكويت، إذ قابلته معجبة بالأحضان والقبلات، وذلك بعد صعودها المفاجئ إلى خشبة المسرح، مع ارتعاشها وبكائها، حيث حاول الفنان تهدئتها ومن ثم التقطت صورة معه، قبل هروبه منها.

تهديد بالانتحار

واقعة طريفة من نوعها تعرض لها تامر حسني، بعدما هددته معجبة بالانتحار أثناء وقوفها أمام منزله، وذلك في حال عدم رؤيتها له، وهو ما دفعه للخروج محققا لرغبتها، لتدخل الفتاة بعد ذلك في نوبة من البكاء الهستيري.

هجوم على تامر حسني بعد تقبيله فتاة محجبة

هجوم حاد تعرض له تامر حسني، خلال الشهر الماضي، وذلك بعدما تم تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله، وهو يقبل فتاة محجبة على رأسها، وذلك بعدما بكت بشكل هيستيري فور رؤيتها له في إحدى المناسبات.

ووجه بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات لاذعة لـ«تامر» بسبب تكرار المشهد ذاته من قبل العديد من معجباته.