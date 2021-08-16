«الناظر» يحذر النساء: تبادل استخدام «الروج» يسبب عدوى «الهربس»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحدث الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عن فيروس الهربس، محذرا السيدات من تبادل استخدام «الروج» مع بعضهم البعض وذلك لأنه قد يكون وسيلة لنقل هذا المرض، لافتا إلى أن تناول عصير جزر مع البرتقال وسلطة خضراء كل يوم كافية لزيادة الأجسام المناعية بجسم الإنسان وتمنع إصابته بمختلف الأمراض.

الناظر محذرا: «أنا بقول بلاش عادات التقبيل بين الناس وخاصة الأطفال»

وحذر «الناظر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه ذكي، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، من تقبيل الأطفال من فمهم لأنها وسيلة مباشرة لنقل الهربس للطفل، «أنا بقول بلاش عادات التقبيل»، مضيفا أنه وفي حال أصاب ذلك المرض الإنسان فمن الممكن أن ينتقل بعد فترة، بعد الإصابة الشديدة بدور برد هنلاقي المرض ده ظهر وعمل فقاقيع، وبيظهر على طول مع ضعف المناعة».

الناظر: الهربس يسكن أسفل الجلد ويظهر مع انخفاض المناعة لدى الشخص

وأوضح أن الهربس يسكن أسفل الجلد ويظهر مع انخفاض المناعة لدى الشخص، مبينًا أنه منتشر في الوقت الحالي نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، مؤكدًا أن هذا الفيروس يختلف عن حمو النيل.

وأكد أن هناك عادة سيئة يقوم بها الأشخاص وهي الاستحمام بمياه دافئة أثناء الحر: «حمو النيل بيظهر عند وجود العرق وارتفاع درجات الحرارة»، منوهًا بأنه يجرى معرفة الهربس من خلال ملاحظة وجود فقاقيع ضارة بالصحة على شفاه الطفل وتسبب له حرقان، مبينا أنه يجب منع الطفل من الذهاب إلى المدرسة إذا أصيب بالهربس مع الحرص على تغذيته جيدا بإضافة العسل وكذلك إعطاؤه إجازة 5 أيام.