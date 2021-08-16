عماد الدين حسين: أسميت ابنتي نهال ردا لجميل زوجتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن لديه 3 بنات وولد، «سلمى ونهال ورقية وإياد»، مبينا أنه سمى ابنته على اسم زوجته، لرد الجميل إليها، بسبب المجهود الكبير الذي بذلته، خاصة أنها تحمل المسؤولية الكبيرة في المنزل.

عمله الكثير يسبب خلافات منزلية

وأضاف «حسين» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، أنه منذ عامين كان غارقا في العمل كثيرا، وظل من قبل لمدة عامين، يعمل دون إجازات، ما تسبب في وجود خلافات في المنزل، لكن من مميزات كورونا أنه جلس في المنزل، وأصيب بالفيروس في مارس 2021، وأصبح يهتم بصحته والرياضة، ويجلس مع أبناءه بشكل أكبر، وتابع: «أنا أهملت في حق الولاد بس بحاول أعوضهم، ولادكم يا جماعة أفضل استثمار».

زوجة عماد الدين حسين: بعد كورونا أصبح يتناول الطعام الصحي

وقالت الدكتورة نهال لطفي، زوجة الكاتب عماد الدين حسين، إنه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، أصبح يتناول الطعام أكثر صحية، ولا يتناول السكر بكميات كبيرة، ويتمشى فترات طويلة معها، مواصلة: «قبل كده كان بيقبل عزومات كتيرة، لكن دلوقتي بقى بيعمل كده في الحاجات المهمة بس».

تفجيرات 11 سبتمبر منعتها من بعثتها في أمريكا

وذكرت أستاذ علم النفس، أن والدها طلب من زوجها ألا يعطلها عن العمل واستكمال دراستها، مشيرة إلى أنها حصلت على بعثة للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 سنوات، لكن أثناء استعدادها للسفر، وقعت أحداث 11 سبتمبر 2001 التي عطلت ظروف سفرها، مشيرة إلى أن ابنتها سلمى، حاولت دخول كلية الإعلام لكنها فشلت، ما جعلها تلتحق بكلية فنون تطبيقية في الجامعة الألمانية، مواصلة: «جوزي زملكاوي ومرة هلل لما الزمالك جاب جون في الماتش، وهو قاعد في النادي الأهلي، الناس يعني كانت عاوزه تقوم بقى تتخانق معاه».