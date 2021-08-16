أستاذ أورام: تناول أدوية بدون إشراف طبي من أسباب سرطان الثدي

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور لؤي قاسم، أستاذ طب الأورام بطب قصر العيني، وعضو المجلس التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن الكشف على سرطان الثدي، مقلق، ولديه حساسية خاصة لذا لم تقبل كثير من السيدات على الكشف في أول المبادرة في عام 2019، لكن زاد الإقبال فيما بعد، وكان أكثر من المتوقع ضمن مبادرات كثيرة أطلقتها الدولة.

5000 وحدة متنقلة وثابتة للكشف على أورام الثدي

وأضاف «قاسم»، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»، الأحد، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، أن السيدات توافدن على الوحدات الصحية للكشف على الورم في كل محافظات مصر، مشيرا إلى أنه يوجد 5000 وحدة متنقلة وثابتة على مستوى المحافظات، مبينا أن الكشف يبدأ من خلال كشف أولي، وإعطاء توعية حول سرطان الثدي، وتعريف السيدات الطريقة الخاصة للكشف في المنزل، ويجري بعدها الكشف على السيدة مرة أخرى، وتحويلها إلى عيادة لتلقي العلاج إذا كانت مصابة بأي أورام.

أكثر مرض شائع تعاني منه السيدات هو السمنة

وأوضح أستاذ طب الأورام بطب قصر العيني، وعضو المجلس التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن أكثر مرض شائع تعاني منه السيدات، السمنة، ثم أمراض السكر والضغط، ويتم تحويل السيدات للعيادات المختصة لكي تتلقى العلاج، لافتا إلى أن سرطان الثدي غير منتشر، لكن جرى تشخيص 4000 سيدة مؤخرا على أنهن مصابات بأورام الثدي.

العلاج مجاني

وتابع أستاذ طب الأورام بطب قصر العيني، وعضو المجلس التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة: «كل خدمات الكشف الطبي والعلاج بيكون مجانا في مراكز الأورام التابع لوزارة الصحة والجامعات، وتطورت بروتوكولات العلاج كتير جدا، ولو تم اكتشاف المرض مبكرا، خطوات العلاج مبتكنش طويلة، وأمراض الأورام سيئة السمعة، والشفاء في مرحلتها الأولى 95%، وأحد أسباب الإصابة بالسرطانات، هو تناول الأدوية بدون إشراف طبيب وفي نسبة بتتصاب من خلال الجينات المتوارثة».