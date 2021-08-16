ياسمين صبري بفستان «تايجر» في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعون: بتقلدي هيفاء وهبي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها وهي مرتدية فستان «تايجر»، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات.

وظهرت «ياسمين» في جلسة التصوير وهي مرتدية فستان «تايجر» طويل، كما جاء دون أكمام، واعتمدت على «مكياج» من درجات اللون البيج، كما تركت شعرها ويفي منسدلًا بشكل عشوائي.

وتفاعل متابعو ياسمين صبري في التعليقات على الصور: «بتقلدي هيفاء وهبي، يا جمالك يا إسكندراني، أنتي بطل قلبي، جورجينا الغلابة، تايجر مصر»، كما تفاعل معها عدد من المشاهير منهم شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة التي علقت بوضع «إيموشن» قلوب، وأيضًا الإعلامية بسمة وهبة.

ياسمين صبري

كانت آخر الإطلالات التي ظهرت بها الفنانة ياسمين صبري، وشاركت بها متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت وهي مرتدية فستان باللون الأصفر المزركش، الإطلالة التي تفاعل معها متابعوها في التعليقات وشببها الكثيرون بـ«جورجينا»، صديقة اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، ومن ضمن التعليقات: «لا تقلدي جورجينا اصنعي شخصيتك الخاصة»، «جورجينا الغلابة».

آخر أعمال ياسمين صبري

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، كان مشاركتها في الموسم الرمضاني 2020، بمسلسل «فرصة تانية»، وشارك معها عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، محمد دياب، محمود البزاوي، إدوارد، تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة دراما محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

ودارت أوقتها أحداث المسلسل حول شخصية «ملك» التي جسدتها الفنانة ياسمين صبري، وبعد تعرضها لحادث أليم فقدت الذاكرة، وذلك بعدما تعرضت للصدمة لاكتشافها خيانة خطيبها «زياد» والذي جسد دوره الفنان أحمد مجدي.