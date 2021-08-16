رسالة رومانسية من كندة علوش لـ عمرو يوسف: وجودك جنبي بيهون أي شي صعب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة السورية كندة علوش، رسالة رومانسية لزوجها الفنان عمرو يوسف، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتفاعل معها المتابعون في التعليقات على الصورة.

ونشرت «كندة» صورة قديمة جمعتها بزوجها، معلقة عليها: «هي الصورة من سنتين بالظبط كان لون السما أحلى والشجر أحلى الدنيا تغيرت كتير من سنتين لهلا، بس وجودك جنبي بيهون أي شي صعب، يارب الأيام الجاية تكون أحلى علينا وعلى كل الناس وتحمل معها الخير والفرج والفرح للجميع».

وتفاعل معها المتابعون في التعليقات على الصورة: «ربنا يجعل أيامكم كلها سرور وهنا، بتجننوا ما شاء الله، الله يحميكم ويخليكم لبعض، قمرات ومنورين الدنيا، ربنا يحميكم ويسعدكم دايمًا، بحب أشوفكم مع بعض دايمًا لأنكم لايقين على بعض».

كندة علوش تتعرض للانتقاد بسبب صورة من غير مكياج

وكانت الفنانة كندة علوش، شاركت متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، قبل أيام بصورة لها، ظهرت من خلالها دون مكياج، وعلقت عليها: «بفضل أطلع بالمراية وشوف وشي مثل ماهو، وبس أضطر حط ميك أب أحيانا، مابعرف حالي بحس إني لابسة ماسك أو كإنه وش حدا تاني».

لكن الصورة أثارت تفاعل كبير من متابعيها في تعليقات من متابعين أبدوا إعجابهم بالصورة: «جميلة، بس حواجبك رفعيهم شوي»، «وجهك جميل»، «أنتي زي القمر من غير ميك أب ربنا يحميكي»، لكن جاءت بعض التعليقات أيضًا منتقدة للفنانة كندة علوش وكانت من ضمن التعليقات: «حواجبك تقيلة رفعيهم شوية مش كده، حواجبك وحشة، حواجبك عاملة كده ليه».