الامارات | الأحذية تتألق بألوان مبهجة في الخريف

شكرا لقرائتكم خبر عن الأحذية تتألق بألوان مبهجة في الخريف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمظهر ضخم وتوفر، في الوقت نفسه، الراحة الفائقة والاستقرار أثناء المشي، تطل الأحذية النسائية والرجالية في خريف/‏شتاء 2021/‏2022، كما أنها تتألق بألوان فاتحة مبهجة.

وأوضحت محررة الموضة الألمانية، زيمونا راينر، أن الأحذية النسائية تخطف الأنظار إليها من خلال المظهر الضخم والنعل السميك على غرار أحذية تسلق الجبال، وكذلك أحذية العمال، مشيرة إلى أن هذه الأحذية تتناغم مع الفساتين الميدي (متوسطة الطول) والفساتين الماكسي.

وأضافت أن هذا الموسم يشهد رواجاً كبيراً للبوت المطاطي، الذي يعد خياراً مثالياً في الأيام الممطرة والموحلة.

وبالنسبة للخامات، أوضحت خبيرة الأحذية الألمانية، كلاوديا شولتس، أن هذا الموسم يشهد رواجاً للشمواه وجلد النوبوك الفاخر، بالإضافة إلى الخامات المرنة.

وفي ما يتعلق بالألوان، أوضحت أن الألوان الفاتحة تهيمن على موضة الأحذية هذا الموسم؛ إذ تتألق الأحذية بالألوان الترابية، مثل الجملي والزيتوني والرمادي والبيج ودرجة «الجريج»، التي تمزج بين الرمادي والبيج. ومن الألوان الرائجة أيضاً هذا الموسم الأسود والأبيض و«الأوف وايت».

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