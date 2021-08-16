الامارات | ولادة باندا في سنغافورة بعد تلقيح اصطناعي

شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة باندا في سنغافورة بعد تلقيح اصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حديقة حيوانات سنغافورة، أمس، ولادة صغير باندا من طريق التلقيح الاصطناعي، في سابقة من نوعها لهذا النوع الحيواني المهدّد في الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا. وأعلنت هيئة «وايلدلايف ريزرفز سنغابور»، التي تدير حدائق الحيوانات في الجزيرة، أن (جيا جيا)، وهي أنثى باندا عملاقة في حديقة الحيوانات تبلغ 12 عاماً، أنجبت صغيراً بعد تلقيحها بالسائل المجمد من الذكر (كاي كاي) البالغ 13 عاماً.

وبعد محاولات فاشلة عدة في السنوات السابقة، كان القائمون على رعاية الحيوانات في الحديقة، بالتعاون مع خبراء صينيين، يأملون في تزاوج الباندا بشكل طبيعي، لكنهم قرروا في نهاية المطاف اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي.

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