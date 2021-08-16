الامارات | انبعاثات الغازات الدفيئة في ألمانيا إلى أعلى ارتفاع

شكرا لقرائتكم خبر عن انبعاثات الغازات الدفيئة في ألمانيا إلى أعلى ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة حديثة أن انبعاثات الغازات الدفيئة في ألمانيا ستزداد بشكل واضح هذا العام. وطبقاً للدراسة التي أجراها مركز أبحاث أجورا، فمن المتوقع أن تزداد الانبعاثات بنحو 47 مليون طن تقريباً مقارنة بما كانت عليه في عام 2020. وأشارت الدراسة إلى أن ذلك سيكون أعلى ارتفاع تشهده الانبعاثات منذ عام 1990.

يُذكر أن انبعاث غازات الاحتباس الحراري بلغت العام الماضي نحو 739 مليون طن، وكانت بذلك أقل مما كانت عليه في عام 1990 بنسبة 40.8%. وقال مدير مركز الأبحاث، باتريك جرايشن: «لم يكن النجاح المزعوم لخفض الانبعاثات 40% العام الماضي حماية فعّالة للمناخ، ولكنه كان نجاحاً عابراً متعلقاً بفيروس كورونا ومؤثرات خاصة»، مضيفاً أن ألمانيا ستسجل في 2021 أعلى زيادة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منذ 1990.

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