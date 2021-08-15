وجود نقاط حمراء على بشرتك.. ما الذي يعنيه هذا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

عادة ما يلاحظ بعض الناس فجأة نقاط حمراء محيرة على جلدك، فلا داع للقلق، سنعرض لكم سبب ظهورها وكيفية منعها من الانتشار، وذلك وفقا لما ورد في موقعي "brightside" و"healthmedicalnews".

يمكن أن يكون بسبب الورم الوعائي:

الورم الوعائي هو ورم حميد صغير يتكون من الأوعية الدموية، هناك سببان رئيسيان لتطويره:

1- العمر:

كثير من الناس يصابون بالأورام الوعائية في سن الثلاثين أو أكثر، كقاعدة عامة، في هذه الحالة يبدو وكأنه شامة صغيرة محدبة من تشبه حبه الكرز، وتقع بشكل أساسي على الجسم والذراعين والكتفين، تحدث هذه الأورام الوعائية بسبب التغيرات العمرية البسيطة للجلد والأوعية الدموية.

2- مشاكل صحية أو أسلوب حياة خاطئ:

إذا كان الورم الوعائي يشبه البقعة ويبدأ في التفرع الوعائي، فقد يشير ذلك إلى مشاكل في الكبد أو أمراض الأوعية الدموية أو فشل هرموني.

وهناك أيضاً أسباب أخرى مثل:

3- قلة الصفيحات الدموية:

عندما تظهر البقع على ساقيك، فهذا من أعراض قلة الصفيحات، ويحدث هذا في حالة انخفاض مستويات الصفائح الدموية (أو خلايا الدم البيضاء التي تساعد في التخثر)، ورد الفعل بسبب الأدوية أو حتى اضطراب الجهاز المناعي، قد يكون أيضًا بسبب سرطان الدم.

4- توتر دائم:

بسبب إجهاد نفسك لفترة طويلة من الزمن، قد تظهر بقع على صدرك أو رقبتك أو وجهك، يحدث هذا أثناء الولادة أو أثناء رفع الأثقال، الأسباب الأخرى لمثل هذه الحالة هي البكاء المطول أو القيء أو السعال المفرط.

5- رد فعل من الأدوية:

يمكن أن يؤدي رد الفعل من بعض الأدوية إلى مثل هذه البقع، هذا يأتي تحت ردود الفعل التحسسية.

6- الحمى القرمزية:

قد يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الحلق العقدي من الحمى القرمزية، وفي هذه الحالة، تظهر بقع حمراء صغيرة في جميع أنحاء الجسم، ويبدو أن هذه البقع عبارة عن طفح جلدي، وتشعر مثل ورق الصنفرة وتشبه حروق الشمس.

5- سوء التغذية:

في حالة سوء التغذية، قد تبدأ البقع بالظهور على بشرتك، كما أنها مصحوبة بنقص غذائي مثل نقص فيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين ب والفيتامينات الضرورية الأخرى.

ما الذي يحب فعله في هذه الحالة:

إذا لاحظت فجأة أن الشامة الحمراء المألوفة تغير حجمها أو شكلها أو بدأت تنزف، فمن الأفضل استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن، عادة لا تكون الأورام الوعائية سببًا للاندفاع إلى المستشفى، ومع ذلك، لكي تكون في الجانب الآمن، من الأفضل الذهاب إلى الطبيب

من الجيد أيضًا الحرص على عدم ظهورها في المستقبل، وأفضل وقاية هو أسلوب حياة صحي ونظام غذائي متوازن، حاول أن تشرب العصائر والكثير من الماء وتناول الخضار الطازجة.

ولا تنسَ الدهون الصحية مثل الأفوكادو وزيت الزيتون، ستساعدك هذه القواعد البسيطة في الحفاظ على بشرتك نظيفة وشابة وجسمك بصحة جيدة.