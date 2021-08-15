هذا ما يحدث لجسمك عند النوم أمام المروحة؟.. وهكذا تتجنب المخاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يضطرالكثيرون مع موجة الطقس الحار النوم أمام المروحة، لتخفيف حدة حرارة الطقس، ولكن قد يكون هذا الأمر ضار جدا بالصحة.

وفي هذا الإطار نستعرض أهم هذه الأضرار، ومجموعة من الطرق والنصائح التي تجنبك مخاطرها، وفقًا لموقع timesofindia

-جفاف البشرة

يؤدي انتشار الهواء الناجم عن المراوح إلى جفاف وحكة الجلد والشعر، عن طريق إضعاف فروة الرأس.

-مشاكل في الجهاز التنفسي

يمكن أن يؤدي التعرض المستمر للهواء الناتج عن المروحة إلى اضطراب الأداء الطبيعي للأنف والحنجرة، وقد يؤدي إلى انسداد الجهاز التنفسي والتهاب الغشاء المخاطي.

-جفاف العين

بعض الناس ينامون بعيونهم مفتوحة جزئيًا، وذلك يؤدي إى جفاف العينين وحدوث تهييج كبير بهما، ويساعد استخدام قطرات العين المهدئة على تجنب هذه الأعراض.

-آلام العضلات

قد يتسبب الهواء المركز في شد العضلات أو تقلصها، وحدوث التشنجات وبهذه الطريقة يمكن أن تدفعك المروحة إلى الاستيقاظ على آلام شديدة في العضلات.

-سيلان الأنف وحكة في الحلق

تعتبر شفرات المروحة نفسها مصدرًا آخر غير مرحب به للغبار، وإذا استنشقت هذه المواد المسببة للحساسية، فقد تواجه أعراضًا مثل سيلان الأنف أو حكة في الحلق أو العطس أو دموع العين أو صعوبات في التنفس.

-تجنب مخاطر النوم أمام المروحة

ولتجنب المخاطر سالفة الذكر ينصح بإبقاء الغرف باردة عن طريق إغلاق النوافذ وسحب الستائر لأسفل عندما يكون الجو أكثر سخونة في الخارج، وحينما يكون الطقس أكثر برودة ، افتح النوافذ للتهوية.

وينصح أيضًا بتبريد الغرف باستخدام ظلال أو مواد عاكسة خارج النوافذ، واذا لم يكن ذلك ممكنًا، فيمكن استخدام الستائر ذات الألوان الفاتحة والاحتفاظ بها مغلقة مع حرارة الطقس.

وكذلك استخدام مرتبة تبريد، خاصة وأن هناك أنواع عديدة من المراتب التي تعزز تدفق الهواء، وتعمل على إبعاد الحرارة عن الجسم، وارتداء الملابس الفضفاضة والناعمة المصنوعة من القطن أو الحرير أو الكتان، لمساعدتها على الحفاظ على برودة الجسم، فضلًا عن الاستحمام بماء ساخن قبل النوم، فقد يساعد على الاسترخاء.