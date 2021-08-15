"سلسلة عليها صورة والدها".. رانيا محمود ياسين بإطلالة جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسمين صورة جديدة تشارك بها متابعيها عبر حسابها الشخصي بـ "إنستجرام".

وارتدت تيشرت باللون الأبيض، ونسقت أسفله توب باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وإرتدت إكسسورات مكونة من سلسلة باللون الأخضر الفاتح، مزينة بصورة والدها الفنان محمود ياسين، وأقراط كبيرة الحجم.

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة رانيا ياسين هو مسلسل "الطاووس"، الذي عرض في رمضان 2021، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، هبة عبدالغني، ومها نصار، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد.